Allenfalls zaghaft konnte die Zalando-Aktien in den letzten Wochen an einer kleinen Erholung arbeiten. Den Bullen ist es aber zu keinem Zeitpunkt gelungen, den Abwärtstrend nachhaltig zu verlassen. Zu Beginn der laufenden Woche gab es nun den nächsten Tritt unter die Gürtellinie und ein Comeback zeichnet sich in den Augen mancher Analysten eher nicht ab.Anzeige:Zeitweise fiel die Aktie von Zalando (DE000ZAL1111) gestern um sieben Prozent in die Tiefe, nachdem Morgan Stanley einen negativen Kommentar zu dem Papier hinterließ. Die Prognose ...

Den vollständigen Artikel lesen ...