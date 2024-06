© Foto: Boris Roessler/dpa



Der weltgrößte Flugzeugbauer hat seine Jahresziele aufgrund einer erheblichen Abschreibung in der Raumfahrtsparte und anhaltender Lieferkettenprobleme deutlich gesenkt. Die Aktie reagiert mit heftigen Verlusten.Airbus muss bei den Auslieferungszahlen für Verkehrsflugzeuge in diesem Jahr zurückrudern: Statt der ursprünglich angestrebten 800 Maschinen werden nun lediglich rund 770 Flugzeuge für 2024 erwartet. Bereits zuvor hatten Experten Zweifel an der Erreichbarkeit der alten Prognosen geäußert. Der bereinigte Gewinn vor Steuern und Zinsen (EBIT) wird im laufenden Jahr nun bei etwa 5,5 Milliarden Euro erwartet, statt der zuvor prognostizierten 6,5 bis 7,0 Milliarden Euro, wie das …