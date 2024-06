Die Verlagerung des Kerngeschäfts des Photovoltaik-Herstellers aus Deutschland in die USA nimmt immer mehr Gestalt an. Die Produktion der Heterojunction-Solarmodule läuft an und die Finanzierung für das Zellwerk macht Fortschritte. Meyer Burger kann mit der Produktion seiner Heterojunction-Solarmodule in den USA beginnen. Das neue Werk in Goodyear im US-Bundesstaat Arizona habe das Fabrik-Audit nach UL-Prüfnormen ohne Abweichungen bestanden, wie der in der Schweiz ansässige Photovoltaik-Hersteller am Dienstag mitteilte. Die für die Modulproduktion benötigten Solarzellen würden bereits seit einiger ...

