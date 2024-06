Das Portfolio soll bis 2035 von einem Joint Venture der beiden Unternehmen umgesetzt werden. The Mobility House steuert insbesondere seine Erfahrung in der Speichervermarktung bei, GESI übernimmt Projektkoordination und Finanzierung. Der expandierende Markt für große Batteriespeicher in Deutschland hat den Rahmen für ein weiteres großes Projektportfolio geschaffen. The Mobility House und Green Energy Storage Initiative (GESI Giga Batteries) haben ein Joint Venture gegründet, dessen Ziel die Errichtung und Vermarktung von Großspeichern ist. Bis zu acht Gigawatt Leistung sollen bis 2035 errichtet ...

