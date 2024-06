Mit 69 Megawattpeak ist derzeit eines der größten Agri-Photovoltaik-Kraftwerke Europas im Bau. Für das Projekt zur Weidetierhaltung hat RES Energy Engineering eine neue, materialsparende Unterkonstruktion entworfen. Agri-Photovoltaik gibt es in vielen verschiedenen Varianten. In der Gemeinde Bruttig-Fankel im Landkreis Cochem-Zell nahe der Mosel sollen nun Photovoltaik-Erzeugung und Weideviehhaltung in großem Stil kombiniert werden. Dabei entstehen hohe, fest aufgeständerte Modultische, unter denen die Kühe grasen können. Bei einer Mindesthöhe der Unterkante von 2,15 Metern und einer Spannweite ...

