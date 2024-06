Nach einem bestandenen Fabrik-Audit kann Meyer Burger die Produktion von Solarmodulen in den USA hochfahren. Die Finanzierung eines geplanten Solarzellenwerks in Colorado macht Fortschritte. Standort in Deutschland bleibt vorerst bestehen. Das neue Solarmodulwerk von Meyer Burger in Goodyear, Arizona, nimmt die Produktion auf. Das für den offiziellen Produktionsstart vorausgesetzte Fabrik-Audit nach UL-Prüfnormen hat das Unternehmen eigenen Angaben zufolge bestanden. Die für die PV-Modulproduktion ...

