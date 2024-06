Der chinesische Premierminister Li Qiang hat sich am Dienstag in einer Rede zur Wirtschaft geäußert. Wichtige Zitate Wir sind zuversichtlich und in der Lage, das Wachstumsziel von rund 5% für das Gesamtjahr zu erreichen. Elektrofahrzeuge und Lithiumbatterien, die von chinesischen Unternehmen hergestellt werden, haben nicht nur die inländische Nachfrage ...

