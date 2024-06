© Foto: Taidgh Barron - picture alliance / ZUMAPRESS.com |



Abnehmspritzen sind ein gewinnträchtiges Geschäft. In dieses möchte auch Pfizer einsteigen, und zwar mit neuen Wirkstoffen.Der US-Pharmakonzern Pfizer ist auf der Suche nach Anschluss. Das gilt nicht nur für die Aktie, deren Kurs nach dem Ende der Corona-Pandemie ein Schatten ihres früheren Selbst ist, sondern auch für das Unternehmen, das bei aktuellen Gesundheitstrends abgehängt scheint. Bei den derzeit boomenden Medikamenten zur Behandlung von Adipositas etwa hat man sich von Eli Lilly und Novo Nordisk, deren Aktien sich noch immer von einem Rekordhoch zum Nächsten bewegen, abhängen lassen. Pfizer arbeitet an gleich drei Wirkstoffkandidaten Genau die will Pfizer jetzt aber angreifen, um …