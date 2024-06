Nvidia, der führende Entwickler von KI-Chips, hat in den vergangenen drei Handelssitzungen durch einen abrupten Sell-off fast 430 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung eingebüßt. Die Aktie ist seit dem 18. Juni, als sie kurzfristig zum weltweit wertvollsten Unternehmen aufstieg, um 13 Prozent gefallen. Trotz der jüngsten Rückgänge ist die Aktie in diesem Jahr dank der Optimismuswelle hinsichtlich Nvidias Rolle im KI-Boom immer noch um 145 Prozent gestiegen und zählt damit zu den Top-Performern im S&P 500.

Marktteilnehmer sehen in der Kurskorrektur einen Trend zur Umschichtung von hochfliegenden KI-Aktien hin zu anderen Sektoren, da das Jahr 2024 die Halbzeit erreicht. Während einige große Vermögensverwalter daraus eine Gelegenheit zur Neustrukturierung ihres Portfolios ziehen, warten andere auf [...]

