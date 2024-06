Alibaba zieht alle Register, um die technologische Innovation anzutreiben, insbesondere im Bereich der generativen KI. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 stiegen die KI-bezogenen Umsätze im Jahresvergleich um das Dreifache. Der Cloud-Intelligence-Zweig des Unternehmens stellte kürzlich den "KI-Programmierer" vor, der von Alibabas eigenem großen Sprachmodell (LLM) angetrieben wird. Dieses Tool kombiniert die Rollen von Softwarearchitekt, Entwicklungsingenieur und Testingenieur, um Entwicklern zu helfen, die Entwicklungszeiten von Anwendungen drastisch zu verkürzen. Alibaba zielt damit auf wachsende Beliebtheit bei einzelnen und Unternehmensentwicklern. Diese Einführung verstärkt auch das Gesamtportfolio der Alibaba Cloud Intelligence Group.

Unerlässlicher Wettbewerb und Marktposition

Obwohl Alibaba in einem hart umkämpften Markt gegen Schwergewichte wie Microsoft, Amazon und Alphabet besteht, hat es kürzlich seine Aktien um 1,4% im Vergleich zum Vorjahr verbessert und liegt damit hinter der Branchenrendite von 16,1%. Ungeachtet des unbarmherzigen Wettbewerbs, das generative KI-Markt zu dominieren, untermauert Alibaba seine Bemühungen durch starke Impulse in seinen internationalen Einzelhandels- und Großhandelsgeschäften sowie durch Expansion im chinesischen Großhandel. Es spiegelt sich auch in der Positionierung von Alibaba wider, die von der steigenden Nachfrage nach ihren KI-gestützten Angeboten getrieben wird. Dabei schätzt Zacks das Wachstum des Gesamtumsatzes von Alibaba für das Jahr 2025 auf $138,63 Milliarden, was einem jährlichen Zuwachs von 6,2% entspricht. Der Internet-Handel, ein Teil des Einzelhandels- und Großhandelssektors, trägt eine Zacks-Branchenbewertung von 68 und befindet sich in den obersten 27% aller bewerteten 250+ Branchen, was die Vitalität dieses Sektors bekräftigt.

