Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - le 25 juin/June 2024 ) - Grown Rogue International Inc. (the "Company") has announced a reorganization of the Company's share capital (the "Share Reorganization") as approved by the shareholders of the Company at its annual and special meeting held on June 24, 2024.

Pursuant to the Share Reorganization, the Company intends to amend its articles to redesignate its existing class of common shares without par value in the capital of the Company (the "Common Shares") as Subordinate Voting Shares ("SV Shares"), create an unlimited number of a new class of unlisted Multiple Voting Shares ("MV Shares") and attach special rights and restrictions to each of the MV Shares and SV Shares. The proposed rights and restrictions of the SV Shares and the MV Shares are substantially set out in Schedule "A" to the management information circular dated May 14, 2024 in respect of the Meeting.

The new Subordinate Voting Shares will commence trading at market open on June 26, 2024.

Grown Rogue International Inc. (la « Société ») a annoncé une réorganisation du capital social de la Société (la « réorganisation des actions ») telle qu'approuvée par les actionnaires de la Société lors de son assemblée annuelle et extraordinaire tenue le 24 juin 2024.

Conformément à la Réorganisation des actions, la Société a l'intention de modifier ses statuts pour redésigner sa catégorie actuelle d'actions ordinaires sans valeur nominale dans le capital de la Société (les « Actions ordinaires ») en actions à droit de vote subalterne (« Actions SV »), créer un nombre illimité d'une nouvelle catégorie d'actions à droit de vote multiple non cotées (« Actions MV ») et associer des droits et restrictions spéciaux à chacune des actions MV et des actions SV. Les droits et restrictions proposés des actions SV et des actions MV sont essentiellement énoncés à l'annexe « A » de la circulaire d'information de la direction datée du 14 mai 2024 relative à l'assemblée.

Les nouvelles actions à droit de vote subalterne commenceront à être négociées à l'ouverture du marché le 26 juin 2024.

OLD Security Name/ANCIEN Nom de sécurité: Grown Rogue International Inc. - Common Shares Symbol(s)/Symbole(s): GRIN CUSIP & ISIN: 39986R106/CA39986R1064 Delist Date/Date de radiation : le 25 juin/June 2024

NEW Security Name/NOUVEAU Nom de sécurité : Grown Rogue International Inc. - Subordinate Voting Shares Symbol(s)/Symbole(s) : GRIN NEW/Nouveau CUSIP : 39986R 30 4 NEW/Nouveau ISIN : CA 39986R 30 4 5 Effective Trading Date/Date de négociation effective : le 26 juin/June 2024

