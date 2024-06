Zum Handelsschluss am Dienstag präsentiert sich die Lage an der Wall Street genau entgegengesetzt zum Vortag: Während S&P 500 und Nasdaq 100 nach zuletzt drei Verlusttagen in Folge wieder zulegen konnten, ist die fünftägige Gewinnserie des Dow Jones erst einmal vorbei.Konkret ging der Dow Jones rund 0,76 Prozent tiefer bei 39.112,60 Punkten aus dem Handel und musste damit einen Teil der jüngsten Gewinne wieder abgeben. Der marktbreite S&P 500 legte dagegen 0,39 Prozent zu, der Nasdaq 100 sogar 1,16 ...

