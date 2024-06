Goldman Sachs hat die US-Medienlandschaft analysiert und mehreren wichtigen Akteuren vielversprechende Bewertungen verliehen. Besondere Erwähnung fand dabei Walt Disney (NYSE:DIS), dessen Aktien mit einer Kaufempfehlung sowie einem Kursziel von 125,00 $ versehen wurden. Diese positive Haltung begründet sich auf Disneys Weltklasse-Storytelling, ein starkes Portfolio an Sportrechten und eine hochkarätige Markenpalette, die eine einzigartige Wachstumsmöglichkeit durch bedeutende Investitionen in Themenparks versprechen. Das Augenmerk von Goldman liegt auch auf der erfolgreichen Entwicklung von Disneys eigenen Direktvertriebsplattformen, wie Disney+ und Hulu, die bis spätestens 2024 in die Gewinnzone gelangen und bis 2026 zweistellige EBITDA-Margen erreichen sollen. Mit einem prognostizierten Umsatzwachstum von 6 % und einer Erhöhung des EBIT um 9 % bis zum Geschäftsjahr 2030, bestärkt durch Aktienrückkäufe und zusätzliches Einkommen, scheint der Entertainment-Gigant bereit, seine marktführende Stellung weiterhin auszubauen.

Wachstumstrend & Marktposition

Einem gesunden Wachstum stellt sich Fox Corporation (FOXA) mit einem Fokus auf Nachrichten und Sportsendungen an die Seite von Disney. Ebenso erhielt Comcast (NASDAQ:CMCSA) trotz Herausforderungen in seinen Kabel- und Breitbandsegmenten eine Kaufempfehlung. Weniger zuversichtlich zeigt man sich bezüglich Paramount Global (PARA) und Warner Bros. Discovery (NASDAQ:WBD), die eine Sell- bzw. eine Neutral-Bewertung erhielten, insbesondere wegen ihrer stärkeren Abhängigkeit vom allgemeinen Unterhaltungsfernsehen und unklaren Profitabilitätspfaden ihrer Streaming-Dienste. Im Hintergrund dieser Entwicklungen deuten robuste $185,91 Milliarden Marktkapitalisierung und anhaltende Umsatzsteigerungen von Walt Disney auf eine dominante Stellung im Unterhaltungssektor hin, die trotz einer hohen P/E-Ratio von 110,15 die optimistischen Erwartungen der Analysten für das kommende Jahr widerspiegeln.

