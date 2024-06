Evercore ISI hat Fiserv und Euronet Worldwide aufgrund ihres starken Fundaments und zukünftigen Wachstumspotenzials zu ihrer Liste der taktisch bevorzugten Aktien, der Tactical Outperform (TAP) List, hinzugefügt. Besonders Fiserv hat das Interesse der Analysten geweckt, die ein Kursziel von 200,00 $ festgelegt haben und davon ausgehen, dass das Unternehmen die Konsensschätzungen für die Gewinnpro-Kopf (EPS) im zweiten Quartal des Kalenderjahres 2024 übertreffen wird. Hervorgehoben wurde die zu erwartende Umsatzsteigerung von Clover, Fiservs Zahlungsplattform, die eine jährliche Steigerungsrate von 25-30% aufgrund einer höheren Durchdringung von Mehrwertdiensten (VAS) vorhersagt. Darüber hinaus soll Carat, Fiservs Lösung für Unternehmenskunden, wesentlich zum Wachstum beitragen und die anfänglichen Verluste eines bedeutenden Kunden in den Schatten stellen.

Euronet zeigt Stärke

Auch für Euronet Worldwide sind die Signale positiv: Das Preisziel wurde von 138,00 $ auf 140,00 $ angehoben, wobei erwartet wird, dass das Unternehmen die Konsensschätzungen für das EPS um 5% und die eigene Prognose für das gesamte Jahr 2024 um 3% übertrifft. Für Begeisterung sorgte die Leistung im Bereich Electronic Funds Transfer (EFT) und die Aussicht auf steigende Reisetrends, was in der Hochsaison zu verstärkten ATM-Umsätzen führen dürfte. Die finanzielle Gesundheit von Euronet spiegelt sich auch in einer stabilen Marktkapitalisierung von 5,07 Milliarden Dollar und einem P/E-Verhältnis wider, das sich in den letzten zwölf Monaten leicht auf 17,74 korrigiert hat, was auf eine möglicherweise attraktivere Bewertung für Investoren hindeutet, die ein nahes Gewinnwachstum anstreben.

