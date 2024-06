© Foto: Unsplash



Auf der Deutschen Goldmesse in Frankfurt zeigte sich die anhaltende Krise der Minenindustrie deutlich. Equinox Gold stach als größter Teilnehmer hervor, während kleinere Unternehmen weiter mit Finanzproblemen kämpfen.Auch bei der Deutschen Goldmesse in Frankfurt waren Anfang Mai die Folgen der langjährigen Talfahrt der Minenaktien nicht zu übersehen: Statt über 30 Unternehmen im Vorjahr, kamen nur 20. Deutlich geringer war zudem das Publikumsinteresse. Das Veranstaltungsfazit könnte lauten: Die Leidenszeit vieler Junior-Minenunternehmen ist trotz des jüngsten Goldpreisanstiegs noch nicht vorbei - aber die Talsohle ist durchschritten. Equinox Gold erstmals in Frankfurt Equinox Gold, ein …