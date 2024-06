Nach mehreren Verlusttagen erlebte die Aktie von Nvidia am Dienstag eine beeindruckende Wende und schloss fast 7% höher. Die Sorgen einiger Investoren, die Begeisterung für die zentrale Rolle des Unternehmens in der künstlichen Intelligenz könnte nachlassen, wurden vorerst gedämpft. Trotz des jüngsten Marktwerts von 3,10 Billionen US-Dollar, der hinter Microsoft und Apple zurückbleibt, zeigte Nvidia eine bemerkenswerte Volatilität, welche für den raschen Anstieg des Unternehmenswertes typisch ist. Die Dominanz der Mega-Cap-Technologieunternehmen, zu denen auch Nvidia gehört, hatte zu einer starken Konzentration des US-Aktienmarktes geführt. Diese sieben Unternehmen, auch als "Magnificent Seven" bekannt, hatten 2023 weitaus höhere Gewinne als der S&P 500 Ausindex. Die Technologieaktien des Nasdaq stiegen durch die Nvidia-Rallye [...]

Hier weiterlesen