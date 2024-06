Walmart Inc. hat die größte Ersparnisaktion "Walmart Deals" angekündigt, welche vom 8. Juli bis zum 11. Juli stattfinden wird, um in direkte Konkurrenz zu Amazon.coms Prime Day Event zu treten. Einkaufsfreudige können sich auf tausende Angebote aus populären Kategorien freuen, darunter Elektronik, Haushaltswaren, Spielzeug und Reiseutensilien - perfekt für die Zurück-in-die-Schule-Zeit. Mitglieder des Walmart+ Programms erhalten fünf Stunden früher Zugang zu diesen Angeboten. Die Verkaufsaktion wird sowohl auf Walmarts Webseite als auch in der App zugänglich sein.

Heftige Rabatte auch bei Target und anderen Einzelhändlern

Parallel dazu hat auch Target Corp. "Target Circle Week" als sein großes Verkaufsevent angekündigt, welches vom 7. Juli bis zum 13. Juli laufen wird, mit exklusiven Rabatten für Mitglieder des kostenlosen Treueprogramms Target Circle. Beide Einzelhändler legen damit ihre Verkaufsaktionen strategisch kurz vor den Amazon Prime Day, der für den 16. und 17. Juli geplant ist und millionen exklusive Deals für Prime-Mitglieder verspricht. Angesichts des bevorstehenden Wettstreits um Kunden im Sommer, ist es bemerkenswert, dass Walmart und Target unter Druck geraten sind, was sich in einem Rückgang der Aktienwerte widerspiegelt - WMT und TGT Aktien handelten tiefer mit einem Rückgang um 2,34% bzw. 1,83%.

Walmart hebt hervor, durch die Diversifizierung der Geschäftsstrategien weiterhin zu gedeihen - sowohl in physischen Geschäften als auch auf digitalen Plattformen. Dies untermauert die Vorherrschaft der auch in der Werbung aufkommenden Einzelhandelsgiganten. Das Unternehmen hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2025 angehoben und unterstreicht mit fortlaufenden Wachstumserzählungen und Engagement für Innovationen seine führende Position auf dem Markt.

