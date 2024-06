InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - Jun 26

LONDON, UK / ACCESSWIRE / June 26, 2024 / InterContinental Hotels Group PLC (the Company) The Company announces that on 25 June 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 25 June 2024

Aggregate number of ordinary shares purchased:

18,399

Lowest price paid per share:

£ 82.6800

Highest price paid per share:

£ 83.8600

Average price paid per share:

£ 83.3011

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 161,628,752 ordinary shares in issue (excluding 7,006,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720); Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 18,399 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 25 June 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 18,399 Highest price paid (per ordinary share) £ 83.8600 Lowest price paid (per ordinary share) £ 82.6800 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 83.3011

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 25/06/2024 09:56:22 BST 84 83.0600 XLON 1019316677906945 25/06/2024 09:57:44 BST 84 83.0800 XLON 1019316677906985 25/06/2024 10:00:25 BST 60 83.0800 XLON 1019316677907106 25/06/2024 10:01:11 BST 2 83.1400 XLON 1019316677907160 25/06/2024 10:01:11 BST 30 83.2000 XLON 1019316677907165 25/06/2024 10:01:11 BST 31 83.2000 XLON 1019316677907166 25/06/2024 10:01:12 BST 22 83.2000 XLON 1019316677907183 25/06/2024 10:01:12 BST 28 83.2000 XLON 1019316677907184 25/06/2024 10:01:40 BST 16 83.2200 XLON 1019316677907223 25/06/2024 10:01:40 BST 53 83.2200 XLON 1019316677907226 25/06/2024 10:01:47 BST 1 83.2200 XLON 1019316677907230 25/06/2024 10:01:57 BST 42 83.2000 XLON 1019316677907232 25/06/2024 10:01:57 BST 14 83.2000 XLON 1019316677907233 25/06/2024 10:02:01 BST 46 83.1800 XLON 1019316677907238 25/06/2024 10:02:31 BST 39 83.1600 XLON 1019316677907278 25/06/2024 10:06:22 BST 55 83.2000 XLON 1019316677907471 25/06/2024 10:07:30 BST 55 83.1800 XLON 1019316677907565 25/06/2024 10:08:07 BST 38 83.1400 XLON 1019316677907587 25/06/2024 10:14:16 BST 28 83.1400 XLON 1019316677907938 25/06/2024 10:14:16 BST 28 83.1400 XLON 1019316677907939 25/06/2024 10:14:18 BST 56 83.1200 XLON 1019316677907942 25/06/2024 10:14:18 BST 24 83.1000 XLON 1019316677907947 25/06/2024 10:14:24 BST 52 83.1800 XLON 1019316677907981 25/06/2024 10:16:00 BST 75 83.0800 XLON 1019316677908054 25/06/2024 10:19:25 BST 61 83.1600 XLON 1019316677908239 25/06/2024 10:19:25 BST 13 83.1600 XLON 1019316677908240 25/06/2024 10:23:17 BST 73 83.1400 XLON 1019316677908467 25/06/2024 10:23:57 BST 36 83.1200 XLON 1019316677908526 25/06/2024 10:24:46 BST 36 83.2200 XLON 1019316677908558 25/06/2024 10:28:28 BST 73 83.1200 XLON 1019316677908707 25/06/2024 10:29:35 BST 38 83.0800 XLON 1019316677908764 25/06/2024 10:32:53 BST 55 83.0600 XLON 1019316677909068 25/06/2024 10:32:53 BST 55 83.0400 XLON 1019316677909070 25/06/2024 10:37:44 BST 1 83.0000 XLON 1019316677909287 25/06/2024 10:37:44 BST 70 83.0000 XLON 1019316677909288 25/06/2024 10:39:44 BST 35 83.0400 XLON 1019316677909402 25/06/2024 10:39:56 BST 38 83.0000 XLON 1019316677909418 25/06/2024 10:44:48 BST 56 82.9600 XLON 1019316677909660 25/06/2024 10:45:00 BST 56 82.9400 XLON 1019316677909679 25/06/2024 10:50:49 BST 74 82.8800 XLON 1019316677910034 25/06/2024 10:51:00 BST 49 82.8400 XLON 1019316677910036 25/06/2024 10:54:26 BST 48 82.8200 XLON 1019316677910187 25/06/2024 10:57:53 BST 42 82.9200 XLON 1019316677910362 25/06/2024 10:58:36 BST 60 82.9400 XLON 1019316677910385 25/06/2024 11:02:41 BST 55 82.9600 XLON 1019316677910610 25/06/2024 11:04:04 BST 42 82.9200 XLON 1019316677910691 25/06/2024 11:07:34 BST 35 82.9400 XLON 1019316677910879 25/06/2024 11:07:34 BST 17 82.9400 XLON 1019316677910880 25/06/2024 11:10:03 BST 42 83.0400 XLON 1019316677911120 25/06/2024 11:10:05 BST 15 83.0200 XLON 1019316677911125 25/06/2024 11:10:05 BST 27 83.0200 XLON 1019316677911126 25/06/2024 11:11:02 BST 42 83.0000 XLON 1019316677911156 25/06/2024 11:14:49 BST 56 83.0200 XLON 1019316677911389 25/06/2024 11:14:50 BST 37 83.0000 XLON 1019316677911392 25/06/2024 11:28:56 BST 43 83.1400 XLON 1019316677912122 25/06/2024 11:28:56 BST 41 83.1400 XLON 1019316677912123 25/06/2024 11:34:32 BST 84 83.1200 XLON 1019316677912425 25/06/2024 11:34:32 BST 84 83.1000 XLON 1019316677912430 25/06/2024 11:34:32 BST 84 83.0800 XLON 1019316677912434 25/06/2024 11:38:40 BST 60 83.1200 XLON 1019316677912549 25/06/2024 11:42:02 BST 73 83.1200 XLON 1019316677912760 25/06/2024 11:44:18 BST 1 83.1000 XLON 1019316677912840 25/06/2024 11:44:18 BST 59 83.1000 XLON 1019316677912841 25/06/2024 11:44:52 BST 6 83.0800 XLON 1019316677912868 25/06/2024 11:44:52 BST 3 83.0800 XLON 1019316677912869 25/06/2024 11:44:52 BST 69 83.0800 XLON 1019316677912870 25/06/2024 11:46:38 BST 50 83.1000 XLON 1019316677912960 25/06/2024 11:46:49 BST 34 83.0800 XLON 1019316677912971 25/06/2024 11:46:49 BST 16 83.0800 XLON 1019316677912972 25/06/2024 11:49:27 BST 76 83.0600 XLON 1019316677913053 25/06/2024 11:58:56 BST 59 82.9600 XLON 1019316677913393 25/06/2024 11:59:10 BST 47 82.9400 XLON 1019316677913399 25/06/2024 12:03:48 BST 70 82.9200 XLON 1019316677913632 25/06/2024 12:05:30 BST 47 82.9000 XLON 1019316677913679 25/06/2024 12:05:32 BST 60 82.8800 XLON 1019316677913680 25/06/2024 12:06:41 BST 39 82.8400 XLON 1019316677913724 25/06/2024 12:08:25 BST 73 82.8200 XLON 1019316677913793 25/06/2024 12:14:46 BST 48 82.8400 XLON 1019316677914214 25/06/2024 12:14:47 BST 54 82.8200 XLON 1019316677914216 25/06/2024 12:22:56 BST 57 82.8400 XLON 1019316677914716 25/06/2024 12:33:50 BST 84 82.9200 XLON 1019316677915277 25/06/2024 12:34:27 BST 84 82.9000 XLON 1019316677915307 25/06/2024 12:34:29 BST 74 82.8800 XLON 1019316677915308 25/06/2024 12:34:29 BST 84 82.8600 XLON 1019316677915311 25/06/2024 12:34:29 BST 19 82.8400 XLON 1019316677915315 25/06/2024 12:37:27 BST 69 82.8000 XLON 1019316677915456 25/06/2024 12:40:03 BST 7 82.8000 XLON 1019316677915723 25/06/2024 12:40:03 BST 36 82.8000 XLON 1019316677915724 25/06/2024 12:46:40 BST 1 82.8400 XLON 1019316677916179 25/06/2024 12:46:40 BST 62 82.8400 XLON 1019316677916180 25/06/2024 12:47:58 BST 30 82.8200 XLON 1019316677916224 25/06/2024 12:47:58 BST 14 82.8200 XLON 1019316677916225 25/06/2024 12:54:33 BST 54 82.8000 XLON 1019316677916420 25/06/2024 12:56:23 BST 32 82.8000 XLON 1019316677916646 25/06/2024 12:56:23 BST 20 82.8000 XLON 1019316677916647 25/06/2024 13:03:49 BST 4 82.8400 XLON 1019316677917037 25/06/2024 13:04:05 BST 56 82.8400 XLON 1019316677917052 25/06/2024 13:05:30 BST 21 82.8200 XLON 1019316677917147 25/06/2024 13:05:30 BST 39 82.8200 XLON 1019316677917148 25/06/2024 13:07:48 BST 47 82.8000 XLON 1019316677917330 25/06/2024 13:08:16 BST 55 82.7800 XLON 1019316677917375 25/06/2024 13:08:16 BST 29 82.7800 XLON 1019316677917376 25/06/2024 13:09:14 BST 78 82.7600 XLON 1019316677917445 25/06/2024 13:09:54 BST 46 82.7200 XLON 1019316677917453 25/06/2024 13:09:54 BST 15 82.6800 XLON 1019316677917460 25/06/2024 13:23:21 BST 43 82.9000 XLON 1019316677918340 25/06/2024 13:23:21 BST 30 82.9000 XLON 1019316677918341 25/06/2024 13:25:10 BST 61 82.8800 XLON 1019316677918481 25/06/2024 13:25:10 BST 10 82.8600 XLON 1019316677918485 25/06/2024 13:30:27 BST 49 82.9000 XLON 1019316677918762 25/06/2024 13:30:31 BST 1 82.9000 XLON 1019316677918768 25/06/2024 13:30:31 BST 23 82.9000 XLON 1019316677918769 25/06/2024 13:30:55 BST 73 82.8800 XLON 1019316677918780 25/06/2024 13:30:56 BST 51 82.8600 XLON 1019316677918784 25/06/2024 13:32:37 BST 72 82.8400 XLON 1019316677918916 25/06/2024 13:37:04 BST 44 83.1000 XLON 1019316677919203 25/06/2024 13:37:11 BST 44 83.0800 XLON 1019316677919225 25/06/2024 13:37:14 BST 61 83.0800 XLON 1019316677919234 25/06/2024 13:37:35 BST 18 83.0600 XLON 1019316677919263 25/06/2024 13:42:33 BST 73 82.9400 XLON 1019316677919668 25/06/2024 13:43:02 BST 35 82.9000 XLON 1019316677919697 25/06/2024 13:48:41 BST 53 82.8800 XLON 1019316677920116 25/06/2024 13:59:44 BST 23 82.9600 XLON 1019316677920584 25/06/2024 13:59:44 BST 43 82.9600 XLON 1019316677920585 25/06/2024 13:59:44 BST 42 82.9400 XLON 1019316677920586 25/06/2024 13:59:56 BST 20 82.9400 XLON 1019316677920592 25/06/2024 14:00:01 BST 81 82.9400 XLON 1019316677920601 25/06/2024 14:03:07 BST 81 82.9600 XLON 1019316677920716 25/06/2024 14:06:01 BST 10 83.0400 XLON 1019316677920891 25/06/2024 14:06:01 BST 52 83.0400 XLON 1019316677920892 25/06/2024 14:06:05 BST 62 83.0200 XLON 1019316677920893 25/06/2024 14:21:52 BST 84 83.0600 XLON 1019316677921891 25/06/2024 14:21:55 BST 23 83.0400 XLON 1019316677921892 25/06/2024 14:21:55 BST 61 83.0400 XLON 1019316677921893 25/06/2024 14:29:11 BST 84 83.0800 XLON 1019316677922238 25/06/2024 14:29:35 BST 84 83.0600 XLON 1019316677922258 25/06/2024 14:32:00 BST 84 83.0800 XLON 1019316677922422 25/06/2024 14:32:00 BST 84 83.0600 XLON 1019316677922424 25/06/2024 14:33:38 BST 68 83.0400 XLON 1019316677922579 25/06/2024 14:33:38 BST 16 83.0400 XLON 1019316677922580 25/06/2024 14:36:06 BST 84 83.0600 XLON 1019316677922706 25/06/2024 14:38:06 BST 40 83.0400 XLON 1019316677922799 25/06/2024 14:38:06 BST 44 83.0400 XLON 1019316677922800 25/06/2024 14:38:16 BST 84 83.0200 XLON 1019316677922814 25/06/2024 14:39:09 BST 74 82.9800 XLON 1019316677922879 25/06/2024 14:41:47 BST 17 82.9400 XLON 1019316677923024 25/06/2024 14:41:47 BST 18 82.9400 XLON 1019316677923025 25/06/2024 14:45:20 BST 71 83.0000 XLON 1019316677923140 25/06/2024 14:46:48 BST 71 82.9800 XLON 1019316677923215 25/06/2024 14:50:54 BST 71 82.9600 XLON 1019316677923531 25/06/2024 14:51:25 BST 65 82.9600 XLON 1019316677923582 25/06/2024 14:51:25 BST 19 82.9600 XLON 1019316677923583 25/06/2024 14:51:26 BST 72 82.9400 XLON 1019316677923588 25/06/2024 14:52:18 BST 77 82.9600 XLON 1019316677923631 25/06/2024 14:52:27 BST 7 82.9600 XLON 1019316677923647 25/06/2024 14:54:15 BST 55 82.9200 XLON 1019316677923737 25/06/2024 14:58:01 BST 58 82.9600 XLON 1019316677923870 25/06/2024 14:58:01 BST 3 82.9600 XLON 1019316677923871 25/06/2024 14:58:21 BST 5 82.9400 XLON 1019316677923878 25/06/2024 15:07:44 BST 84 83.0200 XLON 1019316677924324 25/06/2024 15:07:44 BST 84 83.0000 XLON 1019316677924326 25/06/2024 15:12:29 BST 84 83.0600 XLON 1019316677924508 25/06/2024 15:12:51 BST 51 83.0400 XLON 1019316677924531 25/06/2024 15:12:51 BST 33 83.0400 XLON 1019316677924532 25/06/2024 15:13:23 BST 84 83.0200 XLON 1019316677924563 25/06/2024 15:13:52 BST 8 83.0200 XLON 1019316677924580 25/06/2024 15:13:52 BST 76 83.0200 XLON 1019316677924581 25/06/2024 15:14:11 BST 67 83.0000 XLON 1019316677924599 25/06/2024 15:14:11 BST 17 83.0000 XLON 1019316677924600 25/06/2024 15:16:47 BST 24 83.1600 XLON 1019316677924914 25/06/2024 15:16:47 BST 60 83.1600 XLON 1019316677924915 25/06/2024 15:16:48 BST 66 83.1400 XLON 1019316677924916 25/06/2024 15:16:48 BST 18 83.1400 XLON 1019316677924917 25/06/2024 15:16:54 BST 46 83.1400 XLON 1019316677924926 25/06/2024 15:16:54 BST 8 83.1400 XLON 1019316677924927 25/06/2024 15:16:54 BST 17 83.1400 XLON 1019316677924928 25/06/2024 15:17:27 BST 59 83.1400 XLON 1019316677924962 25/06/2024 15:17:27 BST 40 83.1200 XLON 1019316677924967 25/06/2024 15:20:58 BST 55 83.0400 XLON 1019316677925081 25/06/2024 15:28:16 BST 65 83.1000 XLON 1019316677925589 25/06/2024 15:30:00 BST 84 83.1400 XLON 1019316677925809 25/06/2024 15:30:00 BST 84 83.1400 XLON 1019316677925850 25/06/2024 15:30:10 BST 84 83.3000 XLON 1019316677926002 25/06/2024 15:30:10 BST 7 83.2800 XLON 1019316677926007 25/06/2024 15:30:10 BST 38 83.2800 XLON 1019316677926008 25/06/2024 15:30:10 BST 39 83.2800 XLON 1019316677926009 25/06/2024 15:30:11 BST 84 83.2600 XLON 1019316677926011 25/06/2024 15:30:15 BST 10 83.2200 XLON 1019316677926022 25/06/2024 15:30:19 BST 35 83.1800 XLON 1019316677926039 25/06/2024 15:30:50 BST 53 83.2200 XLON 1019316677926220 25/06/2024 15:30:50 BST 18 83.2200 XLON 1019316677926221 25/06/2024 15:31:10 BST 44 83.2200 XLON 1019316677926443 25/06/2024 15:32:18 BST 61 83.2800 XLON 1019316677926692 25/06/2024 15:32:59 BST 61 83.2600 XLON 1019316677926809 25/06/2024 15:32:59 BST 19 83.2400 XLON 1019316677926814 25/06/2024 15:32:59 BST 33 83.2400 XLON 1019316677926815 25/06/2024 15:33:00 BST 42 83.2200 XLON 1019316677926817 25/06/2024 15:33:00 BST 25 83.2200 XLON 1019316677926818 25/06/2024 15:33:53 BST 58 83.2600 XLON 1019316677927099 25/06/2024 15:34:10 BST 58 83.2400 XLON 1019316677927236 25/06/2024 15:34:39 BST 42 83.2400 XLON 1019316677927364 25/06/2024 15:34:46 BST 42 83.2200 XLON 1019316677927395 25/06/2024 15:35:05 BST 62 83.2000 XLON 1019316677927446 25/06/2024 15:35:05 BST 27 83.1600 XLON 1019316677927452 25/06/2024 15:35:05 BST 37 83.1600 XLON 1019316677927453 25/06/2024 15:37:48 BST 45 83.2400 XLON 1019316677927966 25/06/2024 15:38:42 BST 77 83.2800 XLON 1019316677928223 25/06/2024 15:38:45 BST 7 83.2800 XLON 1019316677928225 25/06/2024 15:38:53 BST 84 83.2600 XLON 1019316677928244 25/06/2024 15:39:01 BST 53 83.2400 XLON 1019316677928247 25/06/2024 15:39:01 BST 23 83.2400 XLON 1019316677928248 25/06/2024 15:41:32 BST 84 83.4800 XLON 1019316677928543 25/06/2024 15:42:02 BST 76 83.5400 XLON 1019316677928621 25/06/2024 15:42:02 BST 52 83.5200 XLON 1019316677928623 25/06/2024 15:42:02 BST 24 83.5200 XLON 1019316677928624 25/06/2024 15:43:39 BST 76 83.5000 XLON 1019316677928852 25/06/2024 15:43:43 BST 54 83.5200 XLON 1019316677928904 25/06/2024 15:43:43 BST 54 83.5000 XLON 1019316677928909 25/06/2024 15:43:47 BST 54 83.5000 XLON 1019316677928928 25/06/2024 15:43:47 BST 2 83.4800 XLON 1019316677928931 25/06/2024 15:44:32 BST 75 83.5000 XLON 1019316677929010 25/06/2024 15:46:09 BST 46 83.5000 XLON 1019316677929206 25/06/2024 15:46:09 BST 46 83.4800 XLON 1019316677929208 25/06/2024 15:47:38 BST 57 83.5200 XLON 1019316677929484 25/06/2024 15:48:10 BST 48 83.5800 XLON 1019316677929594 25/06/2024 15:48:28 BST 48 83.5600 XLON 1019316677929621 25/06/2024 15:48:34 BST 48 83.5400 XLON 1019316677929639 25/06/2024 15:48:53 BST 43 83.5200 XLON 1019316677929661 25/06/2024 15:53:42 BST 84 83.6200 XLON 1019316677930188 25/06/2024 15:54:08 BST 84 83.6400 XLON 1019316677930224 25/06/2024 15:54:44 BST 55 83.6200 XLON 1019316677930314 25/06/2024 15:54:44 BST 29 83.6200 XLON 1019316677930315 25/06/2024 15:55:01 BST 14 83.6400 XLON 1019316677930404 25/06/2024 15:55:01 BST 70 83.6400 XLON 1019316677930405 25/06/2024 15:55:02 BST 84 83.6200 XLON 1019316677930412 25/06/2024 15:55:09 BST 78 83.6200 XLON 1019316677930460 25/06/2024 15:55:14 BST 72 83.6000 XLON 1019316677930473 25/06/2024 15:56:00 BST 75 83.6400 XLON 1019316677930588 25/06/2024 15:57:00 BST 45 83.6200 XLON 1019316677930699 25/06/2024 15:57:52 BST 45 83.6400 XLON 1019316677930781 25/06/2024 15:59:00 BST 44 83.6200 XLON 1019316677930948 25/06/2024 15:59:39 BST 58 83.6000 XLON 1019316677931035 25/06/2024 15:59:39 BST 58 83.5800 XLON 1019316677931040 25/06/2024 15:59:46 BST 57 83.5600 XLON 1019316677931044 25/06/2024 16:00:04 BST 43 83.5200 XLON 1019316677931078 25/06/2024 16:00:42 BST 5 83.5400 XLON 1019316677931169 25/06/2024 16:00:57 BST 38 83.5400 XLON 1019316677931201 25/06/2024 16:01:45 BST 42 83.5200 XLON 1019316677931295 25/06/2024 16:02:06 BST 82 83.6000 XLON 1019316677931396 25/06/2024 16:02:51 BST 6 83.5800 XLON 1019316677931570 25/06/2024 16:02:51 BST 39 83.5800 XLON 1019316677931571 25/06/2024 16:06:50 BST 84 83.6800 XLON 1019316677931955 25/06/2024 16:07:02 BST 84 83.6600 XLON 1019316677931978 25/06/2024 16:07:02 BST 84 83.6400 XLON 1019316677931987 25/06/2024 16:07:29 BST 54 83.6600 XLON 1019316677932035 25/06/2024 16:08:23 BST 50 83.7400 XLON 1019316677932130 25/06/2024 16:08:25 BST 50 83.7200 XLON 1019316677932136 25/06/2024 16:08:25 BST 50 83.7000 XLON 1019316677932140 25/06/2024 16:08:25 BST 17 83.6800 XLON 1019316677932144 25/06/2024 16:08:26 BST 22 83.6800 XLON 1019316677932145 25/06/2024 16:10:34 BST 54 83.8200 XLON 1019316677932338 25/06/2024 16:11:21 BST 49 83.8200 XLON 1019316677932445 25/06/2024 16:11:32 BST 54 83.8000 XLON 1019316677932472 25/06/2024 16:12:29 BST 60 83.8600 XLON 1019316677932564 25/06/2024 16:12:29 BST 60 83.8400 XLON 1019316677932566 25/06/2024 16:14:11 BST 18 83.8400 XLON 1019316677932771 25/06/2024 16:14:11 BST 25 83.8400 XLON 1019316677932772 25/06/2024 16:15:03 BST 65 83.8400 XLON 1019316677932905 25/06/2024 16:15:15 BST 53 83.8200 XLON 1019316677932910 25/06/2024 16:16:00 BST 50 83.8600 XLON 1019316677932963 25/06/2024 16:16:47 BST 50 83.8400 XLON 1019316677933072 25/06/2024 16:16:47 BST 50 83.8200 XLON 1019316677933078 25/06/2024 16:16:50 BST 39 83.8000 XLON 1019316677933091 25/06/2024 16:18:04 BST 68 83.7600 XLON 1019316677933272 25/06/2024 16:18:04 BST 7 83.7600 XLON 1019316677933273 25/06/2024 16:18:08 BST 9 83.7400 XLON 1019316677933276 25/06/2024 16:18:08 BST 28 83.7400 XLON 1019316677933277 25/06/2024 16:19:29 BST 56 83.7200 XLON 1019316677933443 25/06/2024 16:19:33 BST 56 83.7000 XLON 1019316677933451 25/06/2024 16:21:32 BST 32 83.6800 XLON 1019316677933651 25/06/2024 16:21:32 BST 23 83.6800 XLON 1019316677933652 25/06/2024 16:24:27 BST 55 83.6600 XLON 1019316677933957 25/06/2024 16:25:08 BST 42 83.6400 XLON 1019316677934024 25/06/2024 16:25:12 BST 67 83.6200 XLON 1019316677934029 25/06/2024 16:26:35 BST 84 83.6400 XLON 1019316677934239 25/06/2024 16:27:53 BST 84 83.6400 XLON 1019316677934327 25/06/2024 16:27:53 BST 73 83.6200 XLON 1019316677934330 25/06/2024 16:27:53 BST 47 83.6200 XLON 1019316677934345 25/06/2024 16:27:53 BST 15 83.6200 XLON 1019316677934346 25/06/2024 16:27:53 BST 22 83.6200 XLON 1019316677934347 25/06/2024 16:27:54 BST 41 83.5800 XLON 1019316677934355 25/06/2024 16:28:57 BST 73 83.6000 XLON 1019316677934433 25/06/2024 16:29:22 BST 36 83.6000 XLON 1019316677934474 25/06/2024 16:31:04 BST 55 83.6200 XLON 1019316677934667 25/06/2024 16:32:10 BST 43 83.6400 XLON 1019316677934810 25/06/2024 16:32:10 BST 43 83.6200 XLON 1019316677934814 25/06/2024 16:35:00 BST 21 83.6600 XLON 1019316677935109 25/06/2024 16:35:00 BST 43 83.6600 XLON 1019316677935110 25/06/2024 16:36:06 BST 84 83.7000 XLON 1019316677935262 25/06/2024 16:37:07 BST 84 83.7200 XLON 1019316677935336 25/06/2024 16:37:08 BST 75 83.7000 XLON 1019316677935337 25/06/2024 16:37:11 BST 84 83.6800 XLON 1019316677935338 25/06/2024 16:38:38 BST 56 83.6600 XLON 1019316677935440 25/06/2024 16:41:42 BST 8 83.6400 XLON 1019316677935716 25/06/2024 16:41:42 BST 76 83.6400 XLON 1019316677935717 25/06/2024 16:42:05 BST 55 83.6200 XLON 1019316677935758 25/06/2024 16:42:12 BST 55 83.6000 XLON 1019316677935768 25/06/2024 16:42:26 BST 84 83.5800 XLON 1019316677935801 25/06/2024 16:43:37 BST 84 83.5600 XLON 1019316677935953 25/06/2024 16:44:25 BST 55 83.5400 XLON 1019316677936059 25/06/2024 16:45:44 BST 56 83.5400 XLON 1019316677936215 25/06/2024 16:47:05 BST 16 83.5400 XLON 1019316677936360 25/06/2024 16:47:05 BST 59 83.5400 XLON 1019316677936361 25/06/2024 16:47:07 BST 53 83.5200 XLON 1019316677936371 25/06/2024 16:48:40 BST 84 83.5400 XLON 1019316677936632 25/06/2024 16:51:20 BST 84 83.5600 XLON 1019316677937204 25/06/2024 16:52:34 BST 66 83.5600 XLON 1019316677937431 25/06/2024 16:52:34 BST 18 83.5600 XLON 1019316677937432 25/06/2024 16:55:30 BST 19 83.6200 XLON 1019316677937720 25/06/2024 16:55:59 BST 22 83.6200 XLON 1019316677937779 25/06/2024 16:55:59 BST 12 83.6200 XLON 1019316677937780 25/06/2024 16:56:03 BST 84 83.6000 XLON 1019316677937786 25/06/2024 16:56:47 BST 12 83.6200 XLON 1019316677937840 25/06/2024 16:56:58 BST 21 83.6000 XLON 1019316677937886 25/06/2024 16:56:58 BST 15 83.6000 XLON 1019316677937887 25/06/2024 16:57:10 BST 84 83.5800 XLON 1019316677937889 25/06/2024 16:57:36 BST 84 83.5600 XLON 1019316677937951 25/06/2024 16:57:46 BST 84 83.5400 XLON 1019316677937983 25/06/2024 16:59:02 BST 77 83.5400 XLON 1019316677938194 25/06/2024 16:59:38 BST 7 83.5400 XLON 1019316677938254 25/06/2024 17:00:19 BST 84 83.5200 XLON 1019316677938620 25/06/2024 17:00:24 BST 84 83.5000 XLON 1019316677938668 25/06/2024 17:01:30 BST 84 83.5400 XLON 1019316677938814 25/06/2024 17:01:30 BST 74 83.5200 XLON 1019316677938820 25/06/2024 17:02:11 BST 84 83.5600 XLON 1019316677938914 25/06/2024 17:02:16 BST 48 83.5400 XLON 1019316677938934 25/06/2024 17:02:16 BST 36 83.5400 XLON 1019316677938935 25/06/2024 17:03:36 BST 1 83.5400 XLON 1019316677939084 25/06/2024 17:03:37 BST 73 83.5400 XLON 1019316677939085 25/06/2024 17:05:24 BST 10 83.5200 XLON 1019316677939283 25/06/2024 17:05:42 BST 84 83.5000 XLON 1019316677939323 25/06/2024 17:06:02 BST 73 83.4800 XLON 1019316677939378 25/06/2024 17:06:02 BST 11 83.4800 XLON 1019316677939379 25/06/2024 17:06:19 BST 84 83.4600 XLON 1019316677939427 25/06/2024 17:06:25 BST 53 83.4400 XLON 1019316677939454 25/06/2024 17:06:31 BST 31 83.4400 XLON 1019316677939460 25/06/2024 17:08:12 BST 84 83.4800 XLON 1019316677939700 25/06/2024 17:09:51 BST 84 83.4600 XLON 1019316677939930 25/06/2024 17:09:52 BST 67 83.4400 XLON 1019316677939933 25/06/2024 17:10:44 BST 84 83.5000 XLON 1019316677940091 25/06/2024 17:12:07 BST 42 83.5800 XLON 1019316677940329 25/06/2024 17:12:31 BST 35 83.6000 XLON 1019316677940414 25/06/2024 17:12:31 BST 9 83.6000 XLON 1019316677940415 25/06/2024 17:12:42 BST 15 83.6400 XLON 1019316677940436 25/06/2024 17:12:57 BST 84 83.6200 XLON 1019316677940465 25/06/2024 17:12:57 BST 21 83.6400 XLON 1019316677940467 25/06/2024 17:12:57 BST 21 83.6400 XLON 1019316677940468 25/06/2024 17:13:56 BST 84 83.6400 XLON 1019316677940561 25/06/2024 17:14:00 BST 84 83.6200 XLON 1019316677940572 25/06/2024 17:14:51 BST 83 83.6000 XLON 1019316677940720 25/06/2024 17:14:51 BST 1 83.6000 XLON 1019316677940721 25/06/2024 17:15:54 BST 84 83.6200 XLON 1019316677940876 25/06/2024 17:16:35 BST 84 83.6400 XLON 1019316677940997 25/06/2024 17:17:32 BST 86 83.6400 XLON 1019316677941098 25/06/2024 17:17:32 BST 10 83.6400 XLON 1019316677941099 25/06/2024 17:17:32 BST 84 83.6200 XLON 1019316677941100 25/06/2024 17:20:18 BST 84 83.6400 XLON 1019316677941579 25/06/2024 17:20:18 BST 50 83.6400 XLON 1019316677941581 25/06/2024 17:20:18 BST 50 83.6400 XLON 1019316677941582 25/06/2024 17:20:18 BST 34 83.6400 XLON 1019316677941583 25/06/2024 17:20:18 BST 7 83.6400 XLON 1019316677941584 25/06/2024 17:20:19 BST 34 83.6400 XLON 1019316677941586 25/06/2024 17:20:40 BST 84 83.6600 XLON 1019316677941674 25/06/2024 17:20:45 BST 43 83.6600 XLON 1019316677941687

