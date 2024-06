Das neue Joint Venture von The Mobility House und GESI soll die Realisierung, Vermarktung und Finanzierung von Batteriespeichersystemen in Deutschland übernehmen. Bis 2035 sollen gemeinsam bis zu 8 GW an Speicherleistung errichtet werden. Das Technologieunternehmen The Mobility House und Green Energy Storage Initiative SE (GESI Giga Batteries), ein Projektentwickler von Großspeicher-Systemen, gründen ein Joint Venture. Ziel des Gemeinschaftsunternehmens ist die Errichtung und Vermarktung von Großbatteriespeichern, ...

