DJ EEX will das europäischen Stromgeschäfts der Nasdaq nicht mehr

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Leipziger Energiebörse European Energy Exchange (EEX) will nicht länger das Stromhandels- und Clearinggeschäft der Nasdaq für den nordischen Markt übernehmen. Die Vereinbarung mit Nasdaq sei beendet worden, teilte die zur Deutschen Börse gehörende EEX mit. Die EEX will ihre Geschäftsstrategie zukünftig weiterhin unabhängig und individuell für diese Region und die damit verbundenen Märkte verfolgen und in den nächsten Tagen Näheres zu ihrem Angebot für die nordischen Märkte bekanntgeben.

Die EEX und die Nasdaq hatten im vergangenen Sommer bekannt geben, dass die EEX das europäische Stromhandels- und Clearinggeschäft von Nasdaq übernehmen will. Finanzielle Einzelheiten wurden damals nicht genannt.

