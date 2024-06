Wir haben unser Team für Klimaanleihen vor vier Jahren aufgebaut, bevor wir im Juni 2021 einen Fonds auflegten. In dieser Zeit haben wir unseren Kunden geholfen, in Übergangschancen zu investieren und gleichzeitig einen Beitrag zur Dekarbonisierung und Anpassung an den Klimawandel zu leisten. von Samuel Grantham and Thomas Leys, Investment Directors, abrdn Obwohl unsere Ziele konstant geblieben sind, haben wir viele Entwicklungen in der Investmentlandschaft ...

