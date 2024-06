FedEx Corp. hat in einer Maßnahme zur Anpassung der Flugzeugflotte an die zurückgehende Paketnachfrage 22 Frachtflugzeuge des Typs Boeing 757-200 endgültig außer Dienst gestellt. Diese Entscheidung fällt zusammen mit den Finanzergebnissen des vierten Quartals, die über den Erwartungen der Analysten liegen. Die Flotte nahm von 417 Luftfahrzeugen im Geschäftsjahr 2022 auf 389 ab, da mehr Flugzeuge außer Dienst gestellt als hinzugefügt wurden.

Luftfahrtindustrie im Umbruch

Die Boeing Co. (NYSE:BA), der Luft- und Raumfahrtriese, erwägt im Rahmen einer strategisch bedeutsamen Transaktion den Kauf eines bedeutenden Teils eines Hauptlieferanten, Spirit Aerosystems, für 4 Milliarden Dollar in eigenen Aktien anstatt Bargeld. Dies ist ein Teil der Strategie, Liquidität zu erhalten. In der [...]

