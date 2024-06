Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch einen erneuten Erholungsversuch gestartet. Insbesondere Technologietitel waren gefragt, aber auch Gesundheitswerte sowie zyklische Papiere legten zu. So sorgte beispielsweise die kräftige Erholung von KI-Zugpferd Nvidia für gute Stimmung. Zudem honorierten Anleger Aussagen von Finnlands Notenbank-Chef Olli Rehn, wonach die Erwartung der Finanzmärkte für zwei weitere Zinssenkungen der EZB in diesem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...