Das Marktforschungsunternehmen Uscale hat rund 1. 000 Elektroauto-Besitzer befragt. Diese zeigen sich gut informiert und messen der Ladeleistung mehr Bedeutung bei als dem Preis. Photovoltaik-Überschussladen ist das drittwichtigste Kriterium. Uscale, ein auf Elektromobilität spezialisiertes Beratungs- und Marktforschungsunternehmen aus Stuttgart, kommt nach seiner Befragung unter 1011 Nutzern von Elektroautos zu dem Schluss, dass diese das reichhaltige Angebot an Wallboxen auf dem deutschen Markt recht gut einschätzen können. Nach Abschluss der The smarter E Europe in München mit ihrer Teilmesse ...

Den vollständigen Artikel lesen ...