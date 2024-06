Die niedrigen Börsenstrompreise führen dazu, dass es einen zusätzlichen Finanzierungsbedarf für das EEG-Konto aus dem Bundeshaushalt gibt. Im Ausschuss für Klimaschutz und Energie ging es vor allem um die Frage, wo das Geld dafür herkommen soll - und wie man in Zukunft damit umgehen will. Der BEE mahnt eine Reform der EEG-Finanzierung an. Mit der Abschaffung der EEG-Umlage wanderte die Finanzierung des EEG-Konto in den Bundeshaushalt. Was zur Entlastung der Verbraucher gedacht war, führt nun zu einer starken Belastung des ohnehin klammen Bundeshaushaltes. Denn die Börsenstrompreise haben sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...