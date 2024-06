Lichtblick und EUPD Research haben erneut die Nutzung von Photovoltaik und anderen Komponenten in Ein- und Zweifamilienhäusern in einem Bericht dargestellt und sehr hohe Zuwachsraten ermittelt. Der Hemmschuh bei der Energiewende im Eigenheim bleibt der schleppende Smart-Meter-Ausbau. Die dritte Ausgabe des "Prosumer-Report", den das Energieunternehmen Lichtblick in Kooperation mit dem Marktforschungsunternehmen EUPD Research erstellt, verzeichnet den bislang höchsten Zuwachs bei der Nutzung von Photovoltaik, Batteriespeichern, Wärmepumpen, Elektroautos, Ladestationen und Energiemanagementsystemen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...