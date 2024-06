EQS-Ad-hoc: Fonterelli GmbH & Co KGaA / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

Fonterelli GmbH & Co KGaA: Fonterelli SPAC 3 AG mit Sacheinlage der Maffei & Co. GmbH gegen Ausgabe von 4,75 Stück Millionen neuen Aktien



Eine außerordentliche Hauptversammlung der Fonterelli SPAC 3 AG, an der die Fonterelli GmbH & Co. KGaA mit 85% beteiligt ist, hat heute die Einbringung der Maffei & Co. GmbH, München, im Wege einer Sacheinlage gegen Ausgabe von 4,75 Stück Millionen neuen Aktien sowie eine Umfirmierung und einen Rechtsformwechsel in eine Kommanditgesellschaft auf Aktien beschlossen.

Die einzubringende Maffei & Co. GmbH hält Minderheits- und Mehrheitsbeteiligungen aus den Bereichen Energie & Logistik, Touristik & Freizeit und IT & Services.

Wichtigstes Asset der Maffei & Co. GmbH ist die Beteiligung an der enerlog AG (96,85%), die wiederum die Mehrheit (50,5% bei Berücksichtigung eigener Anteile) an der Park Your Truck GmbH (PYT), Dessau-Roßlau, hält. Diese kann mit ihren Tochterfirmen in weiteren europäischen Ländern auf über 30.000 Stellflächen in mehr als 300 Parkplätzen zurückgreifen. Neben den Flächen besteht der USP in der selbstentwickelten Software für die Buchung und Steuerung von Parkflächen. Unter dem Dach der enerlog AG starten ferner derzeit Projekte für die Elektrifizierung des LKW-Verkehrs. Konsolidiert erwirtschaftete die PYT-Gruppe 2023 einen Gesamtumsatz von € 14,5 Mio. (2022: € 12,54 Mio., 2021: € 5,3 Mio.) und ein Jahresergebnis vor Steuern von € 1,6 Mio. (2022: € 1,5 Mio., 2021: € 0,75 Mio.).

Die Geschäftsleitung der Fonterelli GmbH & Co. KGaA geht davon aus, dass mit der geplanten strategischen Neuausrichtung der Fonterelli SPAC 3 AG (künftig "Maffei GmbH & Co. KGaA") ein nicht unerheblicher Wertbeitrag für die Fonterelli GmbH & Co. KGaA realisiert werden kann.



Fonterelli GmbH & Co. KGaA

Mitteilende Person: Dr. Andreas Beyer, Geschäftsführer



Kontakt:

Dr. Andreas Beyer

Geschäftsführer

Fonterelli GmbH & Co. KGaA

Waldhornstr. 6

80997 München



Mehr Informationen unter

www.fonterelli.de

