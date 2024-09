EQS-News: Fonterelli SPAC 3 AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahme/Börsengang

Indirekter Börsengang der Maffei & Co. Holding GmbH vollzogen / Sachkapitalerhöhung eingetragen



30.09.2024 / 17:02 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vorstellung der Familienholding mit wachstumsstarkem Impact-Portfolio Der indirekte Börsengang der Maffei & Co. Holding GmbH ("Maffei & Co.") ist mit der kürzlich erfolgten Handelsregistereintragung der Sachkapitalerhöhung, die auf der außerordentlichen Hauptversammlung der Fonterelli SPAC 3 AG (siehe auch Adhoc-Meldung vom 26.06.2024) beschlossen wurde, nunmehr erfolgreich umgesetzt. Das neue Aktienkapital der Fonterelli SPAC 3 AG beträgt 5.000.000,00 € und ist eingeteilt in ebenso viele Inhaberaktien. Ausstehend ist noch die ebenfalls am 26.06.2024 beschlossene Umwandlung der Fonterelli SPAC 3 AG in die Maffei GmbH & Co. KGaA. Die Vorstände und Unternehmensgründer der Maffei & Co. Holding GmbH, Andreas Buchner und Wolrad Claudy, halten zusammen indirekt rund 71% der Aktien. Weitere 13% der Anteile befinden sich im indirekten Besitz des neuen Aufsichtsratsvorsitzenden Dr. Aristid Neuburger. Die Aktien sind an der Börse Düsseldorf im Freiverkehr handelbar. Die Transaktion wurde begleitet von der Kanzlei HEUKING (Köln) als rechtlichem Berater sowie der Girolist AG, die die technische Umsetzung der Kapitalerhöhung betreut. Andreas Buchner und Wolrad Claudy freuen sich über den gelungenen Börsenstart: "Maffei & Co. als langfristig orientierte Familienholding bietet nun Anlegern die Möglichkeit, an der Wertentwicklung von Impact-Unternehmen ab einem frühen Zeitpunkt mit allen Chancen und Risiken teilzuhaben." Alle Alt-Gesellschafter der Maffei & Co. Holding GmbH haben ihre Anteile in die Fonterelli SPAC 3 AG eingebracht und sich einer sechsmonatigen Lock-Up-Frist unterworfen. Die beiden Vorstände sind mit ihrer Beteiligung langfristig committet.

Maffei & Co. im Überblick Maffei & Co. verfügt über drei thematische Säulen sowie den Bereich Services: Der älteste und bei weitem größte Bereich ist Energie & Logistik, der in der Beteiligung enerlog AG gebündelt ist. Diese macht weiterhin Fortschritte im sukzessiven Ausbau ihrer Geschäftsfelder. Die europäische Marktführerin bei der Organisation von LKW-Verkehr, Park Your Truck GmbH, an der die enerlog AG eine Mehrheit hält, betreibt die Entwicklung und Vermittlung von buchbaren LKW-Parkflächen über eine selbstentwickelte Software auf einer Vielzahl von angemieteten sowie in der Vermarktung befindlichen Flächen. Das Jahr 2024 ist geprägt von der Transformation des volatilen Großkundengeschäfts mit der Vermittlung und dem Betreiben von dedizierten LKW-Vorstauflächen hin zu einem nachhaltigen 'AirBnB'-Modell mit frei durch Speditionen über eine selbstentwickelte Software buchbaren Multi-User-Flächen. Diese wiederum sind Voraussetzung die Elektrifizierung des LKW-Verkehrs, deren Entwicklung sich in 2024 beschleunigt hat. Die bereits vielfach ausgezeichnete Gründerin und CEO der Park Your Truck GmbH, Denise Schuster, gewann im September 2024 den von der "DVZ - Deutschen Verkehrszeitung" verliehenen "LEO Award" in der Kategorie "Innovation" für ihre Verdienste um die zukünftige Entwicklung des Güterkraftverkehrs in Europa. Unter dem Brand Charge Your Truck wurden 2024 die ersten Pilot-LKW-Ladestationen in Betrieb genommen. Hierbei werden zunächst Speditionen und Industriebetriebe als Bedarfskunden akquiriert, um mit ihnen gemeinsam die optimalen Ladestandorte zu ermitteln. Für eine gute Planbarkeit und um die Lenkpausen der Fahrer ideal auszunutzen, werden zunächst eLKWs auf täglich festen Routen mit High-Performance-Chargern versorgt. Die dabei ermittelten Daten dienen dem weiteren Ausbau der Ladeinfrastruktur für Nutzfahrzeuge. Ebenfalls in diesem Jahr ging mit Charge+ ein weiteres Geschäftsmodell an den Start: Mit Enterprise-Charging-Lösungen werden Unternehmen in die Lage versetzt, ihren Mitarbeitern und Kunden Lademöglichkeiten für deren PKWs anzubieten. Dies ist auch für Depotlademöglichkeiten von Fahrzeugflotten ausbaubar. Der Rollout entsprechender Wallboxen wird aktuell hochgefahren, um die Vielzahl der neu gewonnenen Enterprise-Kunden zu adressieren. Im Bereich Touristik & Freizeit, der durch das 2022 gegründete Joint-Venture terraplan GmbH repräsentiert wird, erfreut sich die größte Tochter, Meine Welt Reisen GmbH, über stetige Reisebuchungen. Ferner wurde kürzlich mit der terraplan Investments GmbH ein eigener VC-Arm gegründet, der sich zwischenzeitlich an dem E-Gym-Operator Yond GmbH beteiligt hat. Der jüngste und gerade im Aufbau befindliche Bereich Payment & Loyalty konnte in diesem Jahr das System HakiPay aus der Insolvenz einer französischen Gesellschaft erwerben und plant die Fortsetzung dieses erfolgreichen Zahlungssystems für die Sozialbranche sowie eine Ausdehnung des Angebots auf andere Branchen. Ergänzt wird dies durch die bisherigen Aktivitäten von Maffei & Co. im Loyalty-Bereich, wie Grünkauf, einem Bonussystem für nachhaltige Unternehmen. Der Bereich Services besteht aus den drei 100%-Töchtern m.partners GmbH (Managementberatung), Communicatio GmbH (Technologie) und Maffei Ventures GmbH (VC-Beteiligungen). Diese erbringen sowohl Leistungen für Gruppenunternehmen als auch für externe Dritte. Impact + Wachstum: Maffei & Co. in der Zukunft Maffei & Co. versteht sich als aktiver Investor in und Service-Dienstleister für Unternehmen mit einem positiven ökologischen und/oder sozialen Impact. Derzeit verfügt die Holding über ein ausgewogenes Portfolio mit zwei BtoB-Bereichen sowie einem BtoC-Geschäftsmodell. Maffei & Co. ist als langfristig orientierte Familienholding Spezialist für den Aufbau von Ökosystemen: Dabei werden in thematischen Säulen synergetische Beteiligungen zusammengeführt, aktiv entwickelt und dauerhaft gehalten. Dies führt zu einer erheblichen Wertsteigerung gegenüber den Einzelbeteiligungen. Ziel ist es, dass alle Unternehmen von Maffei & Co. erstklassige Wettbewerbspositionen in ihrem jeweiligen Markt halten oder erreichen. Maffei & Co. entstand 2019 als strategische Managementholding aus dem Zusammenschluss der Beteiligungen von zwei Unternehmerfamilien; die Wurzeln der heutigen Gruppe gehen zurück auf das Jahr 1997. Disclaimer: Diese Bekanntmachung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine Aufforderung zum Verkauf noch ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der Fonterelli SPAC 3 AG dar. Kontakt:

Andreas Buchner

Vorstand

Fonterelli SPAC 3 AG

c/o Maffei & Co. Holding GmbH

Nymphenburger Str. 29

80335 München

E-Mail: buchner@maffei.de

www.maffei.de



30.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com