© Foto: DALL*E



Einer der zuverlässigsten Wall-Street-Analysten überhaupt hat sein Kursziel für die Aktie von Nvidia angehoben. Wie Anleger davon profitieren können.Über die Frage, ob die Aktie von KI-Überflieger Nvidia in einer Blase steckt oder nicht, wird spätestens nach dem zwischenzeitlichen Kurseinbruch in den vergangenen Handelstagen härter denn je gerungen. Nicht nur in zahlreichen Internet- und Anlegerforen, auch zwischen den Wall-Street-Analysten verschärft sich der Wettstreit um Argumente für und gegen das aktuelle Bewertungsniveau der Aktie. Top-Analyst erhöht Kursziel Dieses Tauziehen dürfte nach einer am Mittwoch veröffentlichten Studie der US-Großbank Citigroup in die nächste Runde gehen - …