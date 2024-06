Der Ölpreis tendiert im Vorfeld der US Ölbestandsdaten seitwärts - Es wird erwartet, dass die EIA die zweite Woche in Folge einen Rückgang der Öllagerbestände melden wird - Die Anleger warten auf die US-Kerninflation (PCE), um neue Hinweise auf die Zinsentwicklung zu erhalten - Die Futures für West Texas Intermediate (WTI) an der NYMEX notierten ...

