© Foto: Tarmo Lehtosalo - picture alliance / ASSOCIATED PRESS



Anleger erwarten, dass die Europäische Zentralbank (EZB) in diesem Jahr ihre Geldpolitik noch zweimal lockert und die Kreditkosten bis 2025 auf 2,25 Prozent senkt. EZB-Ratsmitglied Olli Rehn unterstützt diese Prognose."Zwei weitere Zinssenkungen sind wahrscheinlich. Ende des Jahres könnten wir bei 3,25 Prozent liegen, und langfristig bei etwa 2,25 bis 2,50 Prozent," erklärte der finnische Zentralbankchef in einem Interview. Die EZB hat begonnen, die Zinssätze zu senken, nachdem sie zuvor Erhöhungen versucht hatte, die höchste Inflation in der Eurozone zu bekämpfen. Trotz des jüngsten Anstiegs der Verbraucherpreise und geopolitischer Spannungen sind die meisten EZB-Verantwortlichen …