Während es im Stromsektor auch dank des raschen Zubaus der Photovoltaik in Deutschland gut aussieht, gibt es doch in anderen Bereichen wie dem Netzausbau für Strom und Wasserstoff noch viel zu tun. In dem Bericht "Energiewende-Monitoring" fordert die Expertenkommission eine CO2-basierte Energiepreisreform. "Eine sichere und preisgünstige Energieversorgung bei gleichzeitiger Erreichung der Klimaschutzziele in Deutschland bis 2045 ist kein Selbstläufer. " Dies ist die Kurzzusammenfassung des Vorsitzenden einer unabhängigen Expertenkommission zum Energiewende-Monitoring. Diese übergab ihren 440 Seiten ...

