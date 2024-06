Die GBP/USD-Paarung bleibt am Mittwoch den zweiten Tag in Folge in einer engen Handelsspanne gefangen - Das gemischte fundamentale Umfeld hält Händler davon ab, neue Richtungswetten einzugehen - Ein Durchbruch unter die Unterstützung bei 1,2645-1,2640 würde den Weg für größere Verluste ebnen. - Das Währungspaar GBP/USD setzt seine Seitwärtskonsolidierung ...

