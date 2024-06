In einer bemerkenswerten kürzlichen Entwicklung hat ein bedeutender Aktionär des Unternehmens Workday, Inc., welches auf Enterprise-Cloud-Anwendungen spezialisiert ist, Aktien der Klasse A im Wert von über 12 Millionen US-Dollar verkauft. Die Transaktion fand am 21. Juni 2024 statt und umfasste mehrere separate Verkäufe zu Preisen zwischen 216,88 und 219,39 US-Dollar. Diese Verkäufe sind Teil eines Finanzplans für das Vermögensmanagement und stehen nicht unbedingt für eine Veränderung in der Einschätzung der Unternehmenszukunft durch den Aktionär. Workday bleibt weiterhin im Fokus der Investoren, die Verschiebungen im Aktionärskreis wachsam verfolgen, um die Unternehmensleistung besser einzuschätzen. Ergänzend zu den Marktaktivitäten konnte Workday im vergangenen Jahr durch Partnerschaften, beispielsweise mit Google Cloud, weiter wachsen und seine Marktposition festigen. Mit einer Marktkapitalisierung von 57,61 Milliarden US-Dollar spiegelt der Wert von Workday seine herausragende Stellung in der Softwarebranche wider, unterstützt durch beeindruckendes Einnahmenwachstum von über 17% innerhalb der letzten zwölf Monate bis zum ersten Quartal 2023.

Innovations- und Modernisierungsschub

In einem weiteren vielversprechenden Schritt hat Workday seine Cloud-basierten Lösungen für die Modernisierung der Personalverwaltung einer federführenden US-Bundesbehörde mit internationaler Mission erfolgreich in Betrieb genommen. Der Übergang zur Workday Government Cloud ermöglicht tausenden Mitarbeitern, eigenständig auf ihre Daten zuzugreifen und Entscheidungen zu treffen. Die skalierbare Plattform, die für ihre integrativen ERP- und SaaS-Lösungen mit KI im Kern bekannt ist, ist mittlerweile von mehr als 10.500 Organisationen weltweit im Einsatz und wird von einem Netzwerk spezialisierter Systemintegratoren und Implementierungspartner unterstützer.

