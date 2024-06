NEW YORK (dpa-AFX) - Im Zuge der allgemeinen Begeisterung rund um das Megathema Künstliche Intelligenz haben die Aktien von Amazon am Mittwoch eine wichtige Hürde übersprungen. Die Papiere des Online-Händlers knackten erstmals beim Börsenwert die Marke von zwei Billionen US-Dollar. Zuletzt zogen die Anteilsscheine um 3,3 Prozent auf 192,46 Dollar an und zählten damit zu den besten Werten im technologielastigen Nasdaq 100 . Dieser bewegte sich kaum vom Fleck.

In puncto Börsenwert liegen die Aktien der Google-Mutter Alphabet noch knapp vor Amazon. Dann folgen mit weitem Abstand und in dieser Reihenfolge die Papiere des Chipherstellers Nvidia, des Computerkonzerns Apple und des Computerkonzerns Microsoft, der aktuell das wertvollste Unternehmen der Welt ist. Alle drei sind an der Börse derzeit jeweils mehr als drei Billionen Dollar schwer./la/jha/