Vorstellung von fünf frischen Farben Cyber Lime, Sand, Pink, Blau und Gold

Belkin, seit 40 Jahren eine führende Marke für Unterhaltungselektronik, gab heute die Verfügbarkeit der BoostCharge Pro Magnetic Power Bank bekannt, die mit der kabellosen Qi2-Ladetechnologie ausgestattet ist. Sie ist ab heute in 5K- und 10K-Optionen und in fünf frischen neuen Farben erhältlich Cyber Lime, Sand, Pink, Blau und Gold.

Belkin BoostCharge Pro Magnetic Power Bank 5K in cyber lime, sand, pink, blue and gold color options. (Photo: Business Wire)

Die Anfang des Jahres vorgestellte Qi2-Power Bank-Reihe von Belkin liefert bis zu 15 W Schnellladeleistung für iPhone 12-Modelle und neuere Modelle, ohne lästige Kabel. Sie verfügen über einen integrierten Ständer zum Aufstützen des Telefons beim Streaming, Lesen oder Chatten und funktionieren mit magnetischen und MagSafe-Gehäusen mit einer Dicke von bis zu 3 mm. Sie sind so konzipiert, dass sie perfekt auf die Rückseite des iPhone passen, ohne die Kamera zu behindern. "Power Pass-Through" ermöglicht das Aufladen der Power Bank und der angeschlossenen Geräte in einem einfachen Vorgang über den USB-C-Anschluss.

BoostCharge Pro Magnetic Power Bank 5K

Lädt das iPhone 12 und neuere Modelle mit Qi2 bis zu 15W schnell auf, wenn der Akku eingesteckt ist, und bis zu 7,5W, wenn er als Akku verwendet wird

Bietet eine zusätzliche Akkulaufzeit von bis zu 16 Stunden 1

Mit 1 x USB-C-Anschluss zum gleichzeitigen Laden von zwei Geräten 2

Im Lieferumfang ist ein USB-C-auf-USB-C-Kabel enthalten, mit dem Sie sofort mit dem Aufladen beginnen können

Erhältlich in den Farben Schwarz, Cyber-Lime, Sand, Pink und Blau; Gold ist nur in Europa erhältlich.

59,95 USD

BoostCharge Pro Magnetic Power Bank 10K

Lädt das iPhone 12 und neuere Modelle mit bis zu 15W über Qi2 (0 bis 25 Ladung in 21 Minuten 3 ) oder mit bis zu 20W über das integrierte USB-C Kabel

) oder mit bis zu 20W über das integrierte USB-C Kabel Bietet eine zusätzliche Akkulaufzeit von bis zu 35 Stunden 4

Ausgestattet mit 1 x USB-C-Anschluss und integriertem USB-C-Kabel zum gleichzeitigen Laden von drei Geräten 5

Erhältlich in schwarz

99,95 USD

Im Einklang mit dem Engagement von Belkin, Produkte verantwortungsbewusster zu gestalten, werden die BoostCharge Pro Magnetic Power Bank Produkte aus mindestens 72 recycelten Materialien (PCR) hergestellt und in einer 100 plastikfreien Verpackung verpackt.

Über Belkin

Belkin, ein auf Accessoires spezialisiertes Unternehmen mit Sitz in Kalifornien, ist seit über 40 Jahren führender Anbieter preisgekrönter Produkte in den Bereichen Stromversorgung, Schutz, Produktivität, Konnektivität und Audio. Belkin konzipiert und entwickelt seine Produkte in Südkalifornien und verkauft sie in mehr als 100 Ländern auf der ganzen Welt. Der Fokus liegt dabei auf Forschung und Entwicklung, Gesellschaft, Bildung, Nachhaltigkeit und, am allerwichtigsten, den Menschen, denen sie dienen. Von den Anfängen in einer Garage in Südkalifornien im Jahr 1983 bis zum vielseitigen, globalen Technologieunternehmen von heute wir lassen uns immer noch von dem Planeten, auf dem wir leben, und der Verbindung zwischen Menschen und Technologie inspirieren.

1 Maximale zusätzliche Videowiedergabestunden, berechnet durch den Vergleich der mAh-Kapazität dieser Power Bank mit den maximalen Videowiedergabestunden, die mit dem iPhone 15 unter normalen Bedingungen erreicht werden können. Die tatsächlichen Ergebnisse hängen von den verschiedenen Faktoren der einzelnen Benutzer ab.

2 Wenn ein Gerät aufgeladen wird: 7,5W kabellose oder USB-C 12W maximale Leistung. Wenn zwei Geräte geladen werden: 5W kabellos 5W max. USB-C

3 Basierend auf internen Tests mit dem iPhone 15; die Ergebnisse können je nach Bedingungen variieren.

4 Enthält einen internen Akku mit 10.000 mAh. Die Menge der Entladung auf dem Gerät des Benutzers ist geringer und kann je nach den verschiedenen Bedingungen variieren. Maximale zusätzliche Videowiedergabestunden, berechnet durch den Vergleich der Kapazität der internen Batterie dieser Power Bank mit den maximalen Videowiedergabestunden, die mit dem iPhone 15 unter normalen Bedingungen möglich sind. Das tatsächliche Ergebnis hängt von den Bedingungen und der Verwendung ab.

5 Wenn ein Gerät aufgeladen wird: 15W kabellose oder USB-C 20W maximale Leistung. Wenn zwei Geräte geladen werden: 7,5W kabellos 10W max. USB-C. Wenn drei Geräte geladen werden: Maximal 15W gemeinsam genutzt

