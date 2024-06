NEW YORK - Der Pharmakonzern Pfizer hat für das dritte Quartal 2024 erneut seine Zuverlässigkeit unter Beweis gestellt, indem eine Quartalsdividende von 0,42 US-Dollar pro Aktie angekündigt wurde, was einer jährlichen Rendite von 6,1 Prozent entspricht. Diese Ausschüttung markiert die 343. aufeinanderfolgende Quartalsdividende des Unternehmens und unterstreicht dessen langjährige Tradition, kontinuierliche Renditen an seine Investoren auszuzahlen. Aktenzeicheninhaber bis zum 26. Juli 2024 werden die Zahlung am 3. September 2024 erhalten. Diese Auszahlung reiht sich in die finanzielle Strategie von Pfizer ein und demonstriert dessen Marktposition und finanzielle Gesundheit. Gleichzeitig betont das Unternehmen seine Rolle in der globalen Gesundheitsindustrie durch sein Engagement für Innovationen und die Entwicklung neuer Behandlungsmethoden. Dies spiegelt sich auch in der aktuellen Zusammenarbeit mit Partnern wider, um vielversprechende Resultate für die jüngsten COVID-19-Vakzine gegen neuere Subvarianten zu erzielen.

Herausforderungen und Marktperspektiven

Trotz verschiedener rechtlicher Herausforderungen, die von mehreren Gerichtsfällen und der Bewertung durch die US-amerikanische Food and Drug Administration (FDA) bestehen, bleibt die Wirtschaftswelt optimistisch bezüglich Pfizers Zukunft. Einer führenden Investmentbanking-Firma zufolge ist das Potenzial von Pfizers Herz-Kreislauf-Medikament Tafamidis durch die HELIOS-B-Studie vielversprechend, was die Marktposition von Pfizer stützt. Unbeeindruckt von den rechtlichen Streitigkeiten, in denen es unter anderem um irreführende Aussagen hinsichtlich des COVID-19-Impfstoffs geht, bewahren Investoren dank der beständigen Dividendenzahlungen und des Bekenntnisses zu Innovation und Qualität im Gesundheitssektor weiterhin Vertrauen in den Pharmariesen.

