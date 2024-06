Takeda (TOKYO:4502/NYSE:TAK) hat die neuen Aufgaben der Direktoren bekannt gegeben, die auf der Sitzung des Vorstands und des Prüfungs- und Aufsichtsausschusses im Anschluss an die 148. ordentliche Aktionärsversammlung, die heute in Osaka stattfand, festgelegt wurden.

Dem Vorstand von Takeda gehören 11 der insgesamt 14 Mitglieder als externe Direktoren an, was zur Gewährleistung von Transparenz und Objektivität beiträgt. Ein externer Direktor wird weiterhin den Vorsitz des Vorstands innehaben. Der Prüfungs- und Überwachungsausschuss, der Nominierungsausschuss und der Vergütungsausschuss werden ausschließlich aus externen Direktoren einschließlich ihrer Vorsitzenden bestehen.

Takeda legt großen Wert auf eine starke, unabhängige Unternehmensführung, und der Vorstand trägt dazu bei, dass alle Entscheidungen und Handlungen im besten Interesse der globalen Stakeholder und im Einklang mit den Werten des Unternehmens getroffen werden. Dieses robuste Corporate-Governance-Modell war und wird auch in Zukunft entscheidend für den Erfolg von Takeda sein.

Einzelheiten zu den neuen Aufgaben sind im Folgenden aufgeführt:

1. Neue Ernennung von Direktoren, die nicht Mitglieder des Prüfungs- und Aufsichtsausschusses sind (gültig ab 26. Juni 2024)

Name Kategorie Rolle Christophe Weber Intern Amtierend Repräsentativer Direktor, Präsident Chief Executive Officer Milano Furuta Intern Neu Direktor, Finanzleiter Andrew Plump Intern Amtierend Direktor, Präsident, Forschung Entwicklung Masami Iijima Extern Amtierend Externer Direktor, Vorsitzender der Vorstandssitzung Ian Clark Extern Amtierend Externer Direktor Steven Gillis Extern Amtierend Externer Direktor Emiko Higashi Extern Neu Externer Direktor John Maraganore Extern Amtierend Externer Direktor Michel Orsinger Extern Amtierend Externer Direktor Miki Tsusaka Extern Amtierend Externer Direktor

2. Direktoren, die Mitglieder des Prüfungs- und Aufsichtsausschusses sind (gültig ab 26. Juni 2024)

Name Kategorie Rolle Koji Hatsukawa Extern Amtierend Externer Direktor, Leiter des Prüfungs- und Überwachungsausschusses Jean-Luc Butel Extern Neu Externer Direktor, Mitglied des Prüfungs- und Überwachungsausschusses Yoshiaki Fujimori Extern Amtierend Externer Direktor, Mitglied des Prüfungs- und Überwachungsausschusses Kimberly A. Reed Extern Amtierend Externer Direktor, Mitglied des Prüfungs- und Überwachungsausschusses

3. Neue Ernennung der Mitglieder des Ernennungsausschusses und des Vergütungsausschusses (gültig ab 26. Juni 2024)

Ernennungsausschuss:

Masami Iijima (Vorsitzender), Steven Gillis, Emiko Higashi, Michel Orsinger, Jean-Luc Butel und Yoshiaki Fujimori

(Beobachter: Christophe Weber)

Vergütungsausschuss:

Emiko Higashi (Vorsitzender), John Maraganore, Michel Orsinger und Kimberly A. Reed

Über Takeda

Takeda hat sich zum Ziel gesetzt, die Gesundheit der Menschen zu verbessern und weltweit zu einer besseren Zukunft beizutragen. Unser Ziel ist die Entdeckung und Bereitstellung lebensverändernder Therapien in unseren therapeutischen Kernbereichen und Geschäftsfeldern, darunter Magen-Darm-Erkrankungen und Entzündungen, seltene Krankheiten, Therapien aus Plasmaderivaten, Onkologie, Neurowissenschaften und Impfstoffe. Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir das Patientenerlebnis verbessern und mit unserer dynamischen und vielfältigen Pipeline neue Behandlungsmöglichkeiten eröffnen. Als führendes wertebasiertes, forschungsorientiertes biopharmazeutisches Unternehmen mit Hauptsitz in Japan engagieren wir uns für die Patienten, unsere Mitarbeiter und unseren Planeten. Unsere Mitarbeiter in rund 80 Ländern und Regionen folgen unserem Ziel und orientieren sich an den Werten, die uns seit mehr als zwei Jahrhunderten prägen. Weitere Informationen finden Sie unter www.takeda.com.

Wichtiger Hinweis

Im Sinne dieses Hinweises bezeichnet der Begriff "Pressemitteilung" dieses Dokument, jede mündliche Präsentation, jede Frage-und-Antwort-Runde und jedes schriftliche oder mündliche Material, das von Takeda Pharmaceutical Company Limited ("Takeda") in Bezug auf diese Pressemitteilung erörtert oder verteilt wird. Diese Pressemitteilung (einschließlich aller mündlichen Präsentationen und aller Frage-und-Antwort-Runden im Zusammenhang mit dieser Pressemitteilung) stellt kein Angebot, keine Einladung oder Aufforderung zum Kauf, anderweitigen Erwerb, zur Zeichnung, zum Tausch, zum Verkauf oder zur anderweitigen Veräußerung von Wertpapieren dar und ist auch nicht Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung zur Abgabe einer Stimme oder Zustimmung in einer bestimmten Rechtsordnung. Durch diese Pressemitteilung werden der Öffentlichkeit keine Aktien oder andere Wertpapiere angeboten. Es werden keine Wertpapiere in den Vereinigten Staaten angeboten, es sei denn, es liegt eine Registrierung nach dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung oder eine Befreiung hiervon vor. Diese Pressemitteilung wird (zusammen mit allen weiteren Informationen, die dem Empfänger zur Verfügung gestellt werden) unter der Bedingung herausgegeben, dass sie vom Empfänger nur zu Informationszwecken (und nicht zur Bewertung einer Investition, eines Erwerbs, einer Veräußerung oder einer anderen Transaktion) verwendet werden darf. Jede Nichteinhaltung dieser Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die geltenden Wertpapiergesetze darstellen.

Die Unternehmen, an denen Takeda direkt oder indirekt Beteiligungen hält, sind eigenständige Einheiten. Aus praktischen Gründen wird "Takeda" an einigen Stellen der vorliegenden Pressemitteilung verwendet, an denen auf Takeda und seine Tochterunternehmen generell Bezug genommen wird. In ähnlicher Weise werden Wörter wie "wir", "uns" und "unser" auch in Bezug auf Tochterunternehmen allgemein oder auf diejenigen verwendet, die für diese arbeiten. Diese Ausdrücke werden auch dann verwendet, wenn es nicht sinnvoll ist, ein spezielles Unternehmen kenntlich zu machen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung und alle Materialien, die in Verbindung mit dieser Pressemitteilung verteilt werden, können zukunftsgerichtete Aussagen, Überzeugungen oder Meinungen in Bezug auf das zukünftige Geschäft, die zukünftige Position und die Betriebsergebnisse von Takeda enthalten, einschließlich Schätzungen, Prognosen, Ziele und Pläne für Takeda. Ohne Einschränkung enthalten zukunftsgerichtete Aussagen häufig Wörter wie "Ziele", "Pläne", "glaubt", "hofft", "setzt fort", "erwartet", "strebt an", "beabsichtigt", "stellt sicher", "wird", "könnte", "sollte", "würde", "schätzt", "projiziert", "prognostiziert", "Ausblick" oder ähnliche Ausdrücke oder deren Verneinung. Diese zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen über viele wichtige Faktoren, einschließlich der folgenden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten abweichen: die wirtschaftlichen Umstände, unter denen die weltweite Geschäftstätigkeit von Takeda stattfindet, einschließlich der allgemeinen wirtschaftlichen Bedingungen in Japan und den USA, Wettbewerbsdruck und -entwicklungen, Änderungen geltender Gesetze und Vorschriften, Herausforderungen, die mit der Entwicklung neuer Produkte einhergehen, einschließlich der Ungewissheit des klinischen Erfolgs und der Entscheidungen der Aufsichtsbehörden und deren Zeitplan, Ungewissheit des kommerziellen Erfolgs neuer und bestehender Produkte, Schwierigkeiten oder Verzögerungen bei der Herstellung, Schwankungen der Zins- und Wechselkurse, Ansprüche oder Bedenken hinsichtlich der Sicherheit oder Wirksamkeit vermarkteter Produkte oder Produktkandidaten, Auswirkungen von Gesundheitskrisen wie beispielsweise der Coronavirus-Pandemie, der Erfolg unserer Bemühungen um ökologische Nachhaltigkeit, die uns in die Lage versetzen, unsere Treibhausgasemissionen zu reduzieren oder unsere sonstigen Umweltziele zu erreichen, das Ausmaß, in dem unsere internen Maßnahmen zur Energieeinsparung und künftige Fortschritte bei erneuerbaren Energien oder CO2-armer Energietechnik uns in die Lage versetzen werden, unsere Treibhausgasemissionen zu reduzieren, das Ausmaß, in dem unsere Bemühungen um Effizienz- und Produktivitätssteigerungen bzw. Kosteneinsparungen, wie die Integration digitaler Technologien, einschließlich künstlicher Intelligenz, in unsere Geschäftstätigkeit bzw. sonstige Initiativen zur Umstrukturierung unseres Unternehmens, zu den erwarteten Vorteilen führen werden, sowie andere Faktoren, die im jüngsten Jahresbericht von Takeda auf Formular 20-F und in anderen Berichten von Takeda aufgeführt sind, welche bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC hinterlegt wurden, abrufbar auf der Website von Takeda unter: https://www.takeda.com/investors/sec-filings-and-security-reports/ oder unter www.sec.gov. Takeda verpflichtet sich nicht, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder andere zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich oder durch Börsenvorschriften vorgeschrieben. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein Indikator für künftige Ergebnisse, und die Ergebnisse oder Aussagen von Takeda in dieser Pressemitteilung sind kein Hinweis auf die künftigen Ergebnisse von Takeda und stellen keine Schätzung, Vorhersage, Garantie oder Projektion dieser Ergebnisse dar.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

