Laut eines Berichts des Italienischen Statistikamtes (Istat) für das Jahr 2023 ist die Menge der Gartenbauprodukte in Italien um 11,2 % zurückgegangen und die Zahl der in der Landwirtschaft Beschäftigten sank um 2,4 %. Bei den landwirtschaftlichen Produkten setzte sich der Anstieg der Erzeugerpreise (+3,9 %) fort, allerdings in einem deutlich langsameren Tempo als im Vorjahr. Der...

Den vollständigen Artikel lesen ...