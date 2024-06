In Frankreich haben ungünstige Wetterbedingungen in diesem Frühjahr zu einem späten Start in die Saison geführt, die positiv zu Ende gehen sollte, wie Fructidor.com berichtet. Eine Veröffentlichung von Agreste Conjoncture, einer Agentur des Französischen Landwirtschaftsministeriums, gab bekannt, dass sich die Erdbeerproduktion 2024, basierend auf Daten zum 1. Mai...

