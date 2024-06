Die Steinobstsaison in Extremadura, Spanien, ist stark durch die jüngsten Regenfälle beeinträchtigt, wobei die Kirschen im Norden von Cáceres besonders heftig betroffen sind, so berichtet Fructidor.com in einem Artikel. Die Regenfälle Ende April und Anfang Mai haben die frühen Kirschernten bereits reduziert und die jüngsten Stürme könnten...

Den vollständigen Artikel lesen ...