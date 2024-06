Die Winterzwiebelernte in Niederösterreich ist voll im Laufen, damit hat sich das Zwiebelangebot deutlich vergrößert - Die Nachfrage im Inland läuft in ruhigen Bahnen - In überschaubarem Rahmen können Zwiebel auch ins Ausland verkauft werden, der Bedarf bei den traditionellen Abnehmern ist derzeit aber gering - Das warme und trockene Wetter wirkt sich positiv auf...

