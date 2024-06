JPMorgan Chase, ein führendes Unternehmen für Finanzdienstleistungen mit weltweiten Operationen, hat die jüngsten Ergebnisse des Stresstests der US-Notenbank zum Jahr 2024 geprüft und dabei insbesondere die Prognosen für das Other Comprehensive Income (OCI) hinterfragt. Nach einer internen Analyse des Unternehmens bestehen Anzeichen dafür, dass der durch den Test suggerierte Nutzen im OCI als zu umfangreich angenommen sein könnte. Falls sich diese Beobachtungen als stichhaltig erweisen, würden sich die daraus ableitbaren Stressverluste mäßig höher als von der Federal Reserve dokumentiert darstellen. Zum Stichtag 31. März 2024 vermeldet das Unternehmen eine Standardized Common Equity Tier 1 (CET1)-Kapitalquote von beachtlichen 15,0%. Damit übersteigt die Quote die aktuellen aufsichtsrechtlichen Anforderungen von 11,9% erheblich, was einen Kapitalüberschuss von [...]

