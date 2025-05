Die Nvidia-Aktie hat seit Jahresbeginn rund ein Fünftel an Wert eingebüßt. Am kommenden Montag könnten sich die Verluste weiter ausweiten. Der Grund: On Semiconductor legt zum Wochenauftakt noch vor Börsenstart an der Wall Street seine Zahlen für das erste Quartal vor. Sollten diese enttäuschen, könnte das die Stimmung im gesamten Chipsektor belasten.

