Trina Storage kooperiert mit Obton beim Bau eines Großspeichers in Tangermünde mit mehr als 35 MWh Speicherkapazität. Der Speicher soll Arbitragedienste und Netzstützung einschließlich Primär- und Sekundärregelenergie bereitstellen Trina Storage, Anbieter von Energiespeicherlösungen, hat den ersten Vertrag in Deutschland unterzeichnet. Das Projekt mit dem dänischen Photovoltaik-Unternehmen Obton umfasst die Installation von über 35 MWh Speicherkapazität in Tangermünde in Sachsen-Anhalt. Trina Storage ...

