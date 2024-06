Zürich - Die Schweizer Aktienbörse tendiert am Donnerstag im frühen Geschäft gut gehalten. Händler verweisen auf die positiven Vorgaben aus den USA. Die Anleger verhielten sich aber vorsichtig, sagt ein Händler. Denn in Europa dämpften die politischen Unsicherheiten den Anlageappetit. Dabei stehen vor allem die französischen Wahlen an den beiden bevorstehenden Wochenende im Fokus. Für eine gewisse Zurückhaltung sorgten auch die am Freitag erwarteten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...