Pressemitteilung der BDT Media Automation GmbH:

BDT Media Automation GmbH erzielt in 2023 deutliches Wachstum beim Konzernumsatz (+79 %) und EBITDA (+54 %) und schließt das Jahr mit einem Konzernjahresüberschuss in Höhe von 4,4 Mio. Euro abDie BDT Media Automation GmbH (BDT), ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von hochspezialisierten Systemen zur Datenspeicherautomation (Storage Automation) sowie von Zuführungs- und Ausgabemodulen für Drucker- und Verpackungssysteme (Print Media Handling), ist in 2023 in allen Bereichen stärker gewachsen, als in der ohnehin schon ambitionierten Planung vorgesehen war. Schon im Vorjahr 2022 war ein außergewöhnliches Umsatzwachstum von 44 % auf 72,5 Mio. Euro erzielt worden, das wesentlich vom Eintritt in das stark wachsende Cloud-Storage-Geschäft geprägt war. Dieses ...

Den vollständigen Artikel lesen ...