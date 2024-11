Kalenderwoche 44 am KMU-Anleihemarkt - der neue 8,00%-Green Bond der WeGrow AG (ISIN: DE000A383RQ0) befindet sich noch bis zum 7. November in der Zeichnungsphase. Bis zu 10 Mio. Euro möchte der Kiriholz-Produzent mit seiner Debüt-Anleihe über den Kapitalmarkt einsammeln und damit sein Wachstum beschleunigen sowie die steigende Nachfrage nach dem Hybridholz bedienen. "Als Kiriholz-Pionier in Deutschland verfügen wir über rund 15 Jahre Wissensvorsprung in der Jungpflanzenzüchtung und in der Bewirtschaftung eigener Anbauflächen. Dieses Know-how bildet die Grundlage für unsere umfassende praktische Beratungs- und Dienstleistungskompetenz, die unsere Kunden sehr schätzen. Wir sprechen hier von einem langjährig gewachsenen, etablierten Kundenstamm in 47 Ländern. Darüber hinaus sind unsere vier selbstentwickelten, patentierten Kiribaum-Hybridsorten nach unserem Kenntnisstand qualitativ führend und stellen einen großen, nur schwer aufzuholenden Wettbewerbsvorsprung dar", sagt die Gründerin und Vorstandsvorsitzende der WeGrow AG, Allin Gasparian, im Interview mit dem Anleihen Finder in dieser Woche. Das Unternehmen hat in diesen Tagen zudem ein Darlehen in Höhe von 5 Mio. Euro von einem ihrer institutionellen Großaktionäre erhalten, welches neben der Anleihe-Emission der Finanzierung des weiteren Wachstums dienen soll.

