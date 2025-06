EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG / Schlagwort(e): Konferenz

DN Deutsche Nachhaltigkeit: Erfolgreiches International Impact Forum mit Teilnehmerrekord und hochkarätigen Impact-Experten



06.06.2025 / 14:01 CET/CEST

DN Deutsche Nachhaltigkeit: Erfolgreiches International Impact Forum mit Teilnehmerrekord und hochkarätigen Impact-Experten Frankfurt am Main, 6. Juni 2025 - Die DN Deutsche Nachhaltigkeit (ISIN DE000A3DW408) blickt als Sponsor des International Impact Forum auf eine erfolgreiche, ausverkaufte Veranstaltung in Frankfurt zurück. Mit über 400 hochkarätigen Teilnehmern aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft wurde auf dem Hauptevent der internationalen Veranstaltungsserie einer neuer Teilnehmerrekord erreicht. Die Deutsche Nachhaltigkeit präsentierte auf dem Event ihr Geschäftsmodell und informierte über aktuelle Entwicklungen innerhalb des Unternehmens. So hat sich die Deutsche Nachhaltigkeit jüngst an dem Impact-Unternehmen Save the Water Holding AG beteiligt, das ebenfalls auf dem IIF sein Geschäftsmodell vorstellte. Mit dem innovativen Handreinigungsmittel Soapeya kann eine hundertprozentige Hygiene ohne die Verwendung von Wasser gewährleistet werden. Das Produkt eignet sich vor allem für den Einsatz in Regionen, in denen Dürre herrscht und es keinen Zugang zu Frischwasser gibt. Serkan Eren, Gründer und Managing Director der humanitären Hilfsorganisation STELP e.V., berichtete auf der Veranstaltung bereits über den erfolgreichen Einsatz des Produkts in Namibia. Zu den weiteren renommierten Experten und Speaker des IIF zählten u. a. Dr. Othmar Karas, ehemaliger Erster Vizepräsident des EU-Parlaments, Prof. Dr. Torsten Weber, Experte für Nachhaltigkeit und Transformation sowie Anahita Thoms, Partnerin bei Baker McKenzie und Expertin für Nachhaltigkeit und Handel. Daneben präsentierten auch der High-Tech Medical Hub More Impact AG oder das Fusionstechnologie-Unternehmen Focused Energy ihre aktuellen Projekte und Innovationen auf der Veranstaltung. In Panel Diskussionen wurde darüber hinaus über aktuelle Herausforderungen der Impact-Branche diskutiert. Einig waren sich die Teilnehmer, dass der kontinuierliche Dialog zwischen allen Stakeholdern innerhalb der Branche wichtig ist, um nachhaltiges Investieren weiter voranzutreiben. Dabei sollten sowohl Wirtschaft, Investoren, Unternehmen als auch Politik an einem Strang ziehen und nicht die Unterschiede, sondern vielmehr die Gemeinsamkeiten im Kampf gegen die Klimakrise unterstreichen. "Die Klimakrise ist real und betrifft uns alle global gleichermaßen. Wir müssen deshalb gemeinschaftliche Lösungen zur Bewältigung dieser Krise finden und dies nicht als Spezialgebiet einzelner Unternehmen oder Organisationen begreifen. Denn Nachhaltigkeit ist schon lange kein Nice-to-have mehr", erklärt Ole Nixdorff, CEO der Deutsche Nachhaltigkeit. Ebenfalls wurde in den Diskussionen und Vorträgen auf dem International Impact Forum hervorgehoben, wie wichtig die enge, verantwortungsvolle Verzahnung zwischen Nachhaltigkeit und Künstlicher Intelligenz ist. Insbesondere im medizinischen Bereich ergeben sich hier zahlreiche Potenziale und Synergien, die zu einer weltweit verbesserten Gesundheitsversorgung führen können. Untermauert wurde dies durch den Vortrag des Unternehmens TriDi Solutions, das sich auf medizinische KI-Anwendungen spezialisiert hat. Ole Nixdorff, CEO der Deutsche Nachhaltigkeit: "Das International Impact Forum hat gezeigt, dass wir hierzulande über zahlreiche innovative Unternehmen verfügen, die echten positiven Impact auf Umwelt und Gesellschaft haben. Wir sind stolz, dass einige dieser Unternehmen, darunter Save the Water und More Impact, Teil unseres Beteiligungsportfolios sind. Ein positiver Einfluss auf Ökologie und Soziales und eine nachhaltige ökonomische Rendite können dabei durchaus in Einklang miteinander stehen." Das nächste International Impact Forum findet am 10. September in Wien und im Oktober 2025 in Abu Dhabi statt.

