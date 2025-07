EQS-News: DN Deutsche Nachhaltigkeit AG / Schlagwort(e): Personalie

DN Deutsche Nachhaltigkeit erweitert Vorstandsteam mit Nachhaltigkeitsexperten Dr. Andreas Rickert als Chief Impact Officer



09.07.2025 / 14:16 CET/CEST

DN Deutsche Nachhaltigkeit erweitert Vorstandsteam mit Nachhaltigkeitsexperten Dr. Andreas Rickert als Chief Impact Officer Frankfurt am Main, 9. Juli 2025 - Die DN Deutsche Nachhaltigkeit (ISIN DE000A3DW408) erweitert den Vorstand um Dr. Andreas Rickert. Er fungiert ab sofort als Chief Impact Officer des Unternehmens. Damit untermauert die DN Deutsche Nachhaltigkeit ihre starke Positionierung als Pure Play Impact Investor. Rickert zählt seit vielen Jahren zu den renommiertesten Persönlichkeiten der Impact-Branche und verfügt über weitreichende Expertise in den Bereichen Philanthropie, Social Impact und Private Equity sowie über ein gut ausgebautes Netzwerk. Nach Tätigkeiten bei u.a. McKinsey, der Weltbank und der Bertelsmann Stiftung gründete er im Jahr 2010 den gemeinnützigen Think-&-do-Tank PHINEO, dessen Beirat von hochkarätigen Persönlichkeiten unterstützt wird. Sein Studium der Molekular-Biologie hat er u.a. an der renommierten Stanford University in den USA absolviert. Rickert ist darüber hinaus in mehreren Aufsichts- und Beiräten tätig. Zudem ist er u.a. Vorsitzender der Bundesinitiative Impact Investing und war Mitglied im Rat für Nachhaltige Entwicklung der Bundesregierung. Ole Nixdorff, CEO der DN Deutsche Nachhaltigkeit: "Mit Dr. Andreas Rickert als Chief Impact Officer haben wir eine Koryphäe aus der deutschsprachigen Impact-Szene an Bord holen können. Mit diesem starken Neuzugang wollen wir unsere Wachstumsstrategie als Impact Investor weiter forcieren und unser Portfolio erheblich ausbauen. Wir werden dabei von der Expertise und dem starken Netzwerk, das Andreas mitbringt, profitieren." Über DN Deutsche Nachhaltigkeit Die DN Deutsche Nachhaltigkeit investiert in Impact-Unternehmen mit hohen Wachstumschancen in Zukunftsbranchen wie AI, Mobilität, zirkuläre Ökonomie, Ernährung, Gesundheit und Energie und begleitet diese bei erfolgreichen Börsengängen. Dabei ist die Deutsche Nachhaltigkeit einer der führenden Anbieter bei der Beratung von Börsengängen und Kapitalmarkttransaktionen und verbindet schnell wachsende ESG-Unternehmen mit internationalen institutionellen Investoren. Die Deutsche Nachhaltigkeit verfolgt somit eine nachhaltige und börsenrelevante Strategie und berät ihre Portfoliopartner bankenunabhängig zu allen Instrumenten des Kapitalmarktes. Investor Relations und Media Relations edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Svenja Liebig

+49 69 90550 5-50

DN@edicto.de www.deutsche-nachhaltigkeit.com



